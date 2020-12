Le XIXe siècle, lecteur du XVIe siècle

sous la direction de Jean-Charles Monferran et Hélène Védrine

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406101741 — 679 p. — 59,00 €

Le XIXe siècle contribue à la redécouverte de la Renaissance, idéalisée comme un âge d’or inspirant artistes, historiens, savants et hommes du livre. Des spécialistes du XVIe et du XIXe siècle venus d’horizons différents documentent cette relecture esthétique et politique du XVIe siècle.

