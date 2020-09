Philippe Basabose & Josias Semujanga,

Le roman francophone et l'archive coloniale,

L'Harmattan, collection "Horizons Francophones", 2020.

EAN13 : 9782343153209 — 264 p.

Date de publication : 23 septembre 2020



Cet ouvrage étudie comment les littératures francophones convoquent les histoires du temps de la colonie à partir des rapports que le roman entretient avec l'histoire et comment ces récits nourrissent l'imaginaire culturel dans les communautés postcoloniales. Le régime impérial fait-il partie d'une tradition à transmettre pour les sociétés postcoloniales et dans quelles conditions un tel héritage pourrait-il avoir un sens éthique et politique dans la modernité de ces peuples ? Comment les oeuvres littéraires inscrivent-elles, dans leur déploiement narratif et énonciatif, cette mémoire coloniale et comment le lecteur contemporain donne-t-il sens à ce passé ? Telles sont les questions auxquelles les auteurs ont voulu répondre, chacun selon sa posture critique.

Philippe BASABOSE est Associate Professor of French et Directeur du département des langues modernes de l'Université Memorial, Terre-Neuve, Canada.

Josias SEMUJANGA, Professeur titulaire, enseigne les littératures francophones et la théorie littéraire à l'Université de Montréal, au Canada.