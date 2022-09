Krzysztof Pomian achève avec un troisième tome sa monumentale Histoire mondiale du musée entreprise en 2020 : intitulé À la conquête du monde, 1850-2020, ce dernier volume s’ouvre sur le long siècle d’or des musées qui débute en 1851, à l’insu de tous, avec la première Exposition universelle organisée à Londres. Deux fois interrompue par les guerres mondiales, sa montée en puissance atteindra son apogée dans la seconde moitié du XXe siècle. Quelque cent mille à l’échelle mondiale aujourd’hui, les musées ont trouvé leur terre d’élection aux États-Unis d’Amérique. Ils ont colonisé, à des degrés fort inégaux, tous les continents habités, ils se sont ouverts à toutes les manifestations de la créativité humaine, les meilleures comme les pires. Pour un public global de dizaines de millions de personnes, leurs collections augmentent, leurs surfaces s’étendent, en même temps que leur architecture abandonne l’ancien modèle du palais et du temple pour des formes inédites. Mais il a suffit d'une pandémie pour stopper cet essor. Quel sera l'avenir des musées ? Les trois volumes sont disponibles en coffret à dater du 6 octobre prochain.

Et s’il y avait, dans la richesse universelle des œuvres d’art, matière à repenser le monde et l’écologie ? Et si une telle invitation tenait de la vocation originelle du musée ramenée à aujourd’hui ? Le musée monde traverse les styles, les époques, les disciplines. Il accouche d’une attitude, d’un regard mettant au jour des dimensions de l’art encore trop peu sollicitées. Il amène à réfléchir autrement à notre appartenance à la Terre. Il suscite de nouvelles perspectives et de nouveaux émerveillements à une heure de l’histoire où le besoin d’horizons n’a peut-être jamais été aussi fort. Guillaume Logé fait paraître Le musée monde. L'art comme écologie (PUF), avec une préface de Dominique Bourg : un essai de méthode pour s’interroger sur les rapports au monde que l’art met en forme et sur ce qu’ils peuvent nous apprendre.

Rappelons qu'on peut lire dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula "Le (dé)goût du musée ? Un florilège littéraire", par Isabelle Roussel-Gillet, un essai inédit qui fait suite à l'anthologie de « visites au musée » éditée par Isabelle Roussel-Gilet et Serge Chaumier sous le titre Le Goût du musée (Mercure de France, 2020).