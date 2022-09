Préface de Dominique Bourg

Et s’il y avait, dans la richesse universelle des œuvres d’art, matière à repenser le monde et l’écologie ? Et si une telle invitation tenait de la vocation originelle du musée ramenée à aujourd’hui ? Le musée monde traverse les styles, les époques, les disciplines. Il accouche d’une attitude, d’un regard mettant au jour des dimensions de l’art encore trop peu sollicitées. Il amène à réfléchir autrement à notre appartenance à la Terre. Il suscite de nouvelles perspectives et de nouveaux émerveillements à une heure de l’histoire où le besoin d’horizons n’a peut-être jamais été aussi fort.

Le musée monde rassemble des artistes célèbres aussi bien que plus confidentiels. La voix de la poésie, indispensable, ne cesse de résonner dans ses salles. À la diversité des cultures et des aires géographiques répond celle des arts, de la préhistoire à nos jours. On y trouve de la peinture, de la sculpture, du cinéma, du bio-art, des jardins, de la musique… et même de la musique en provenance des étoiles. En contrepoint, toujours, les lumières de la philosophie et des sciences.

Le musée monde n’impose rien au lecteur, tout au contraire : il lui propose de s’approprier sa méthode et, à son tour, de s’interroger sur les rapports au monde que l’art met en forme et sur ce qu’ils peuvent nous apprendre.

Sommaire

Ouverture

I Processus

1. Quand voir signifie construction du monde

2. La fonction poétique de l’art

La Grèce et le poème du monde

La Renaissance et la force d’Amour

Le Romantisme et la vocation poétique totale

Arthur Rimbaud : vers des noces de terres et de pierres

Kenneth White et l’envergure géopoétique

3. Aux abords du monde

Six leçons d’écologie par Héraclite

Une mythologie au contact de l’impensable

4. Le concept de musée monde

II Exposition

1. Éros ou le feu

2. Les intelligences du logos

3. La chair de la mouvance

4. En quête d’harmonie

Envoi

Guillaume Logé est chercheur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseiller artistique, docteur en esthétique, histoire et théorie des arts (ENS, Paris) et en sciences de l’environ­nement (Université de Lausanne). Il est l’auteur de Renaissance sauvage. L’art de l’Anthropocène (Puf, 2019).