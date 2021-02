Le meilleur des mondes

L'éducation entre optimisme et utopie

Actes du colloque international frnacophone des 13 & 14 février 2020

organisé par le Centre de documentation et de recherche Pestalozzi

au Château d'Yverdon-les-Bains

Le Mont-sur-Lausanne, LEP Loisirs et pédagogie, 2021

EAN: 9782606019808 — 216 p.

En collaboration avec la Maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires, le Centre de documentation et de recherche Pestalozzi consacre ce volume à une dimension essentielle des projets pédagogiques d’hier à aujourd’hui: leur caractère plus ou moins utopique.

Issu d’un Colloque international qui s’est tenu au Château d’Yverdon-les-Bains, à l’endroit même où Pestalozzi, tout empreint d’utopisme, a dirigé pendant vingt ans son Institut (1805-1825), l’ouvrage entraîne lectrices et lecteurs sur les sentiers de l’optimisme pédagogique et de ses écarts à la réalité: qu’st-ce qui est réalisable et qu’est-ce qui ne l’est pas? Il montre que non seulement la réponse fait débat, mais qu’elle évolue avec le temps, puisque bien des utopies des temps passés sont devenues de nos jours des faits accomplis. En s’intéressant à l’utopie pensée, mais également pratiquée, c’est aussi aux formes de l’espérance dans le présent et à l’expérimentation sociale et pédagogique qu’est dédié cet ouvrage dont chaque contribution esquisse des pistes à prolonger.

Exposé de Philippe Meirieu et présentation de l’École du Domaine du Possible à Arles.

Avec des contributions de Marc Atallah, Thomas Bouchet, Pierre-Philippe Bugnard, Michel Fabre, Alexandre Fontaine, Philippe Meirieu, Sylvie Moret Petrini, François Rosset, Danièle Tosato-Rigo, Sylviane Tinembart, Marie Vergnon, ainsi qu’une présentation de l’École du Domaine de Possible par Françoise Nyssen, Jean-Claude Capitani et Jean Rakovitch.

Lire un extrait de l'ouvrage…

Sommaire

Présentation du Centre de documentation et de recherche Pestalozzi

Avant-propos

Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud

Allocution inaugurale

Marc Atallah, Directeur de la Maison d’Ailleurs et maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne

Des dystopies et des hommes…

François Rosset, Professeur ordinaire, Université de Lausanne

À l’école de l’utopie

Danièle Tosato-Rigo, Professeure associée, Université de Lausanne

Des princes éduqués bourgeoisement: une utopie éducative à la Cour de Russie

Sylvie Moret Petrini, Chargée d’enseignement, Université de Lausanne

Des « sociétés » idéales? Les instituts de Colmar, Hofwil et Yverdon sous la plume des jeunes pensionnaires (1770-1820)

Thomas Bouchet, Professeur associé, Université de Lausanne

Ni lieu, ni maître – L’éducation attrayante selon Charles Fourier

Michel Fabre, Professeur émérite, Université de Nantes, CREN

Gaston Bachelard et John Dewey: deux utopies scolaires

Marie Vergnon, Maître de conférence, Université de Caen

Réflexions éducatives dans l’œuvre d’Adolphe Huxley: l’utopie de l’Éducation nouvelle?

Sylviane Tinembart, Professeure ordinaire, Haute École Pédagogique, Vaud (Suisse)

L’enseignement par les pairs pour un développement des compétences sociales : une utopie du XIXe siècle, une réalité d’aujourd’hui?

Pierre-Philippe Bugnard, Professeur émérite, Université de Fribourg

Pédagogie – Utopie: pléonasme! Pourquoi la pédagogie cède-t-elle toujours à la classe?

Alexandre Fontaine, Chercheur Senior, Université de Lausanne & École Normale Supérieure-Ulm de Paris

Les pédagogues, adversaires de la mobilité sociale? Temps de crise et réponses éducatives à la question du désordre social

Françoise Nyssen, Jean-Paul Capitani, fondateurs et Jean Rakovitch, directeur, École du Domaine du Possible, Arles

Enseigner dans une école locale: l’expérience de l’École du Domaine du Possible

Philippe Meirieu, Professeur émérite en sciences de l’éducation, Université Lumière-Lyon 2

Conclusion sous forme de perspectives

Philippe Meirieu, Professeur émérite en sciences de l’éducation, Université Lumière-Lyon 2

La pédagogie est-elle condamnée à l’utopie?

Les auteur.e.s

