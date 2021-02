Le magasin du XIXe siècle, n°10 : "Réseaux"

SOMMAIRE

Introduction: une société en réseaux Julien Schuh



Espaces, urbanisme, modernité

L’émergence du concept moderne de réseau chez Saint-Simon et les saint-simoniens Pierre Musso

La notion de réseau chez Haussmann Pierre Pinon

Les réseaux d’espaces verts du Paris d’Adophe Alphand Chiara Santini

Image et imaginaire du réseau chez Hippolyte Taine Romain Enriquez

Réseaux occultes (sociétés secrètes, franc-maçonnerie…) Jean-Noël Tardy

Les réseaux informels dont profitent les prostituées de la middle et de la upper class sous le Second Empire et la Belle Époque Gabrielle Houbre

Réclame et réseaux de panneaux publicitaires Karen Carter



Poétiques des réseaux

Idylle en réseau dans Le Ventre de Paris d’Émile Zola Marie-Ange Fougère

La place des chemins de fer dans les récits de voyage de Matilda Betham-Edwards (1836-1919) Tom Williams

La complicité en réseau dans la presse frivole fin de siècle Helen Craske

La circulation d’une série gravée de Moritz Retzsch sur le Faust de Goethe : des images aux objets Evanghélia Stead



Les routes de l’économie et de l’information

Les réseaux ferroviaires, maritimes Niklas Bender

Le réseau télégraphique, le câble atlantique: Pierre-Carl Langlais

Des colporteurs aux réseaux de diffusion d’éditeurs (Hachette…) Jean-Yves Mollier

Le commis voyageur et la boutique. Les réseaux de commercialisation de la tapisserie d’Aubusson dans la première moitié du XIXe siècle. Jean-François Luneau



La création en réseau

Sociabilités réticulaires versus sociabilités cénaculaires Vincent Laisney

Revues en réseau et réseaux de revues (1860-1930) : réflexions historiques et théoriques Evanghélia Stead et Hélène

Védrine

Le théâtre de société de l’Hôtel de Castellane, réseau de sociabilité Valentina Ponzetto

Les réseaux franco-allemands France Nerlich

Les réseaux épistolaires féminins autour de Sand, Brigitte Diaz