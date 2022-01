En 1988 et 1989, Pierre Bourdieu consacrait son cours au Collège de France à un aspect aussi central que difficile de l’État : le service du bien public. Les fonctionnaires prétendent sacrifier leurs intérêts personnels, mais des actions gratuites, totalement désintéressées, sont-elles vraiment concevables ? Y a-t-il une part de vérité à décrire le droit comme un ensemble de règles universelles au-dessus des intérêts particuliers, ou n’est-ce là qu’idéologie ? Les bureaucrates sont-ils la classe qui pense, célébrée par Hegel (mais aussi Durkheim), ou les usurpateurs dénoncés par Marx ? La publication de L'Intérêt au désintéressement. Cours au Collège de France 1987-1989 (Seuil) donne à découvrir des analyses inédites de Bourdieu sur la genèse du champ juridique, la naissance des sciences sociales, l’usage de la notion de profession en sociologie…

Les éditions Agone publient dans le même temps une nouvelle édition complétée et actualisée du volume Interventions, 1961-2001, sous titré Science sociale et action politique, qui éclaire les soubassements politiques d’une œuvre qui ne s’est jamais coupée des chaos de l’histoire. Des interventions du sociologue, au début des années 1960 à propos de la guerre d’Algérie, à son dévoilement des mécanismes de reproduction de l’idéologie dominante, en passant par son analyse de la reproduction des inégalités par le système scolaire, il montre comment le sociologue a articulé, toute sa vie durant, les exigences du savant et les engagements de l’intellectuel.

Dans Rendre la réalité inacceptable. À propos de "La production de l'idéologie dominante" (Points Seuil), Luc Boltanski revient sur l'un des articles signés avec le sociologue en 1976 dans l'un des premiers numéros des Actes de la recherche en sciences sociales, pour analyser la façon dont se fabriquent les thèmes qui, forgés dans des lieux de pouvoir, nourrissent les débats qui font l’actualité. Cette relecture, à trente ans de distance, révèle la permanence des ressorts mis au jour dans la décennie 70 : si les thématiques dont se nourrit l’idéologie dominante ne cessent de se déplacer, c'est précisément qu'une idéologie ne reste dominante qu'aussi longtemps qu'elle parvient à imposer l'idée d'un nécessaire "changement". De là qu'elle ait toujours l'avenir devant elle. Jusqu'à son renversement, par définition imprévisible.

(Illustr.: P. Bourdieu photographié par J.-F. Campos à la Gare de Lyon, le 12 décembre 1995, aux côtés des grévistes qui s’opposaient à la réforme de la Sécurité sociale et du système de retraites menée par le gouvernement d’Alain Juppé sous la présidence de Jacques Chirac.)