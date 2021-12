Les questions liées à la mémoire culturelle des groupements humains _ familles ou peuples _ intéressent généralement les anthropologues de l'art et de la culture ; celles liées à l'Histoire concernent, quant à elles, prioritairement les historiens. Il s'agit, conséquemment, de deux démarches distinctes. Les récits littéraires _ narratifs par essence _ se situeraient, en principe, du côté des historiens. Les textes de J.M.G. Le Clézio prennent souvent appui sur le passé, l'ancien. Mais le rapport aux origines relève-t-il nécessairement de l'Histoire seule ? Le Clézio semble se situer dans un entre-deux : le passé des siens se joue, certes, de manière historique, mais ce qui intéresse, c'est la teneur, l'émotion de ce qui est advenu, en un mot, ce que la mémoire conserve. Se dessine dès lors une pratique de littérature et d'anthropologie singulière et originale, mâtinée de poésie. Construite sur une posture mémorielle, l'oeuvre se souvient...

Valérie Faranton est professeure agrégée, docteure ès Lettres, HDR. IA-IPR dans l'Académie d'Amiens, elle est chercheure associée à l'Université polytechnique de Valenciennes et membre associée de l'Unité de recherche Pamechid (Université Félix Houphouët-Boigny).

Jean Marie Kouakou est professeur des universités à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dont il dirige l'une des écoles doctorales. Il est membre de l'Association internationale des lecteurs de Le Clézio.