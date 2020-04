Laurent Susini

L’Insinuation convertie, Pascal, Bossuet, Fénelon. La colombe et le serpent

Paris, Classiques Garnier, coll. L'Univers rhétorique, 2020

EAN : 9782406088028 — 458 pages — 49,00 €

La rhétorique chrétienne du second XVIIe siècle définit les voies d’une insinuation convertie, visant à concilier la simplicité de la colombe et la prudence du serpent (Mt 10,16). Ses dispositifs prudentiels sont ici interrogés dans les Pensées, le Carême du Louvre et Les Aventures de Télémaque.

Table des matières…