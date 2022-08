Il s’agit pour eux d’entamer une exploration de ce monde étrange et fascinant qu’est celui de la mémoire. La mémoire a maille à partir avec l’histoire, naturellement, mais aussi, plus profondément, avec l’écriture et l’art en général. À peine vécu, tout événement sombre dans les profondeurs du passé inconnu, sur lequel surnagent pour un moment de petits fragments de souvenir. Il en reste pourtant une empreinte, quelque part : un témoignage, un enregistrement quelconque, des traces – des vestiges en somme, qui demeurent enfouis parmi nous. Que peut-on faire de ces témoignages, récits humains, restes matériels, images, archives ?

L’archéologue le découvre par des fouilles, des chantiers, strates, poteries, débris, qui mettent à jour bien plus que le temps écoulé ; le cinéaste historien a affaire aux archives, photos, films d’amateurs, journaux, documents. Passionnant de voir des passerelles, zones frontières, terrains communs s’établir entre les deux disciplines autour de cet axe : comment retrouver le passé ? Comment survit-il ? Est-il vraiment passé ?

