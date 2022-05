Empruntant les chemins de la création artistique, cet ouvrage ambitionne d’en éclairer le sens et la portée. Il s’interroge à la fois sur ses motivations profondes, son processus interne, et ses fonctions dans la société.

Cet ouvrage enquête sur la nature de l’art et de la création artistique. Afin d’enrichir la réflexion sur l’art de nouvelles perspectives, il met en œuvre une méthode originale qui consiste à s’interroger dans chaque chapitre sur les rapports entre la notion d’art et une autre notion précise avec laquelle elle est étroitement liée. Cherchant à se tenir au plus près des œuvres et du geste créateur, le livre ne présente pas seulement l’intérêt de faire dialoguer différentes cultures entre elles, mais aussi différentes philosophies de la création artistique. Il relie les problèmes clés de l’esthétique aux interrogations contemporaines sur l’art.

Sommaire

Introduction

Chapitre 1. Art et création

L’art et la création, ou sur le rôle de l’idée dans l’art

Chapitre 2. Art et marchandise

Peut-on assimiler l’œuvre d’art à une marchandise ?

Chapitre 3. L’art et le Beau

Réflexions sur le Beau artistique

Chapitre 4. L’art et la forme

Réflexions sur la forme, ou Rubens et le dévoilement de la structure du monde

Chapitre 5. Art et langage

Essai sur les rapports entre le langage et l’art

Chapitre 6. Art et intuition intellectuelle

La sensation et l’absolu

Chapitre 7. Art et politique

Schiller ou l’art au cœur du politique

Chapitre 8. Art et philosophie

Novalis et la question du prolongement poétique de la philosophie de Fichte

Chapitre 9. L’art et le style

Le style et les deux pôles de l’art

Conclusion