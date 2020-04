Laure Lévêque, Abdeltif Makan (dir.),

Imaginaires, langages, visions du monde,

Effigi, collection "Babel Transverses", 2020.

EAN13 : 9788855240987.

Sans prétendre fournir des clés pour l’imaginaire à la manière d’Octave Mannoni, comme lui les contributions réunies dans le présent volume raccordent à la puissance évocatoire du langage, entre parole et langue et d’une langue à une autre, la fabrique d’univers qui ne sont pas que de mots mais dont la présence, tenace, tient à la force performative d’images qui donnent corps à cet imaginaire que Walter Benjamin investit en allumeur de mèche et dont il fait le ressort même de ce qu’il nomme passage, principe actif de connexion, vecteur de rapprochement entre les époques, les cultures et les hommes.

TABLE DES MATIÈRES

Le bruissement de la langue, une sorcellerie évocatoire

Mohamed SEMLALI, Conversion et subversion. Collision des mots et des imaginaires dans Les Immémoriaux de Victor Segalen

Yao KOUAMÉ, Modalités d’expression discursive et iconisation de la douleur dans Murambi ou Le Livre des ossements de Boubacar Boris Diop

De la variation linguistique : norme, subversion, régénération

Kouassi KPANGUI, L’influence des langues nationales sur la variation endogène de la langue française : le cas de la Côte d’Ivoire

Jamal ZEMRANI, Les mécanismes du décentrage linguistique dans Le Marteau pique-coeur d’Azouz Begag

Aziza BOURNI, De l’oralité à l’écriture : rapports, apports et contraintes

Diction et fiction : au coeur d’une poétique de l’invention

Abdel-Ali GHARIB, Authenticité et romanesque dans l’écriture du voyage chez Kebir-Mustapha Ammi

Hazard GHARBI, Le fragment aux antipodes de l’imaginaire littéraire

Traverser l’écran : par delà l’usine à rêves

Bouchaib EL-KHOKH, Abdeltif MAKAN, L’affiche filmique : du langage médiatique à l’imaginaire spectatoriel

Haidar BENMOUMEN, Roman et cinéma, la fiction comme jeu de « make believe »

Redouane FERRAJ, Sociologie de l’imaginaire et tendances coloniales dans le film documentaire français à propos de l’Arabe maghrébin

Bouchta FARQZAID, Art et altérité dans La cinquième corde de Selma Bargach

Entre fantasmes et projections : l’Autre recomposé

Laure LÉVÊQUE, Le « continent noir » à l’encre des rêves européens : le roman français 1900 entre « blancs de la carte » et sombres non-dits

Abderrahim TOURCHLI, Mohamed EL ALOUI, Écriture post-coloniale et problématique de l’identité dans l’oeuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma

Ouafae ELKAOUNE, Représentations de l’étranger dans le conte oral marocain

Joseph ABAH-ATANGANA, L’échec du croisement des cultures dans Ville cruelle d’Eza Boto

Traductions, transfigurations, refigurations

Abdeltif MAKAN, De l’imaginaire linguistique à l’imaginaire culturel

Mattia RINGOZZI, L’héritage francophone dans la chanson à texte italienne. Notes pour une étude

Najat OUSSIKOUM, L’importance du contexte socioculturel dans la traduction des proverbes amazighs

Amal OUSSIKOUM, La traduction audiovisuelle : des exigences linguistiques aux contraintes culturelles. Cas du sous-titrage

Halima IRAOUI, Chraïbi et la démystification du sacré religieux

Contacts, transferts, communication : imaginaire des ponts

Rabia MAAROUFI, Approche interculturelle de la notion de « face »

Zahra ZAID, Pour une traduction dévoilement au service du dialogue interculturel au Maroc

Samir DEBBAH, Le travail collaboratif en réseau numérique comme outil d’aide à l’apprentissage : une langue spécifique comme vecteur de message

El Mostafa FTOUH, De la communication heuristique à la communication professionnelle : élaborer un programme de communication professionnelle

Ali OUASSOU, Vers un renouveau épistémologique optimisant l’étude des situations sociolinguistiques complexes