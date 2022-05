À un moment où les fronts poétiques et musicaux se déplacent et qu’émergent de nouvelles écritures et de nouvelles pratiques, qu’en est-il du lyrisme ? Si les liens entre le monde de la poésie et celui de la musique dite savante se sont distendus durant tout le XXe siècle, le XXIe siècle semble initier leur rapprochement autrement.

D’un lyrisme l’autre voudrait contribuer à rendre audibles et visibles de nouvelles pratiques artistiques, des collaborations, des recherches formelles et des pensées les accompagnant ; il donne dans cet espoir la parole à des poètes et des compositeurs qui ont commencé à penser la création entre poésie et musique que ce soit de façon empirique ou théorique, à répondre aux vieilles questions autrement ou à inventer de nouvelles questions posées au réel, à transformer l’angle d’approche. Car il semble que depuis quelques années de crises politiques en crises écologiques ou sanitaires, le XXIe siècle ait bel et bien commencé et qu’il se cherche une voix.

Comment renouveler aujourd’hui, alors que nous sommes engagés dans la troisième décennie du XXIe siècle, le dialogue entre musique écrite et poésie contemporaines, renouer les liens distendus entre poètes et compositeurs de musique dite savante sans vouloir simplifier ni idéaliser ce lien ? Comment dépasser, à l’heure de la transmédialité, les frontières esthétiques, génériques et institutionnelles qui séparent encore le monde de la musique contemporaine et celui de la poésie, qu’elle soit écrite ou sonore, multimédias ou action, afin d’inventer de nouvelles voies de dialogue, de réflexion et de collaboration, afin que la poésie et la musique parle ou chante pour dire autre chose autrement ?

Avec les participations de Philippe Beck, Gérard Pesson, Dominique Quélen, Aurélien Dumont, Irène Gayraud, François Rannou, Philippe Leroux, Clara Olivares, Francesco Filidei, Sofia Avramidou, Olivier Cadiot, Georges Aperghis, Jacques Rebotier, David Christoffel, Katia Bouchoueva,Laurent Colomb, Núria Giménez-Comas, Jérôme Combier, Pedro Garcia-Velasquez, Sereine Berlottier, François Sarhan, franck leibovici, Frank Smith et Dominique Quélen.

Sommaire

Avant-propos – Un archipel quand même (ouverture)

Archipel a – Le poème chante-t-il encore ?

Affronter le chant du lointain dans le toucher. Entretien avec Philippe Beck

Chaque poème pourrait bien être une musique à saisir. Entretien avec Gérard Pesson

La musique me permet d’éprouver le dégoût du texte. Entretien avec Dominique Quélen

Imaginer une équivalence non verbale aux mots. Entretien avec Aurélien Dumont

Les « métiers » interagissent, c’est heureux. Entretien avec Irène Gayraud

Une autre langue ouverte à ses parts d’étrangère luisance. Entretien avec François Rannou

Archipel b – Un opéra ou pas ?

Tout pour moi est signe du sonore dans la poésie. Entretien avec Philippe Leroux

Transcendance du texte vers une autre matière. Entretien avec Clara Olivares

Les mots doivent être comme des pierres... Entretien avec Francesco Filidei

L’influence du texte est diffuse. Entretien avec Sofia Avramidou

Archipel c – (Hors-) jeux de voix

Le texte contient du son, pas de la musique Entretien avec Olivier Cadiot

Tout est là, à disposition. Entretien avec Georges Aperghis

Sssss... Entretien avec Jacques Rebotier

Le langage et la musique sont des états. Entretien avec David Christoffel

Il s’agit plus d’une vitesse que d’une musicalité. Entretien avec Katia Bouchoueva

Repousser les limites vibratoires d’un corps. Entretien avec Laurent Colomb

Archipel d – Quel espace pour le texte ?

Les métaphores se reflètent dans la matière sonore. Entretien avec Núria Giménez-Comas

Une œuvre musicale pas vraiment vocale, plutôt verbale. Entretien avec Jérôme Combier

Le texte est une couleur, une couche de sens. Entretien avec Pedro García-Velásquez

Archipel e – Le chant et après ?

La voix, le corps, le souffle. Entretien avec Sereine Berlottier

Je suis plus sensible à la profération qu’au sens des mots. Entretien avec François Sarhan

Le matériau de travail est plus le document que le texte. Entretien avec franck leibovici

Le texte, constant générateur de « démusicalisation ». Entretien avec Frank Smith

Entre les archipels – La voix entre poésie et musique

La poésie est un chant du hors-champ. Entretien de Dominique Quélen avec Laure Gauthier