Université Laval, Québec, Canada

Dans le cadre de son prochain colloque annuel qui se tiendra du 7 au 9 février 2022 en ligne et en présentiel (voir les détails de la diffusion plus bas), le Regroupement des arts de la scène et de l’écran (RASE), dans le cadre des activités satellites du Mois Multi, vous invite à soumettre une proposition de communication en lien avec la thématique de cette édition.



L’ART, LE QUOTIDIEN ET LE COMMUN



Notre regard post-pandémie sur le quotidien n’est plus le même. La crise a amplifié nos solitudes et nous oblige désormais à percevoir, côtoyer et habiter le quotidien autrement. L’ordinaire prend des dimensions nouvelles ou devient autre, ou réintègre, tout simplement, toute sa présence. Les objets du quotidien, les gestes les plus banals, les postures les plus insignifiantes se sont révélés à nous, et le connu s’est imposé comme autant de source d’inspiration que l’inconnu de Rimbaud. Il semble que la question de Perec dans L’infra-ordinaire trouve de plus en plus de réponses dans nos pratiques artistiques, dans notre travail sur le commun : « Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire ?» (1989 : 9). Et puis nous découvrons que notre quotidien est aussi celui de l’autre, « mon semblable, mon frère » (Baudelaire, 1857). S’immisce alors l’idée de l’art du commun, revisité à la lumière du concept d’agentivité de la matière, « cette capacité d’agir qui ne serait pas réservée aux êtres humains, mais appartiendrait à l’ensemble du monde vivant et non vivant » (Sylvette Babin, “Conversation avec la matière”, Esse, p.6). Ce dispositif artistique qui consiste à travailler sur le commun impose, entre autres, le travail en commun, « bouleverse notre conception de l'art et nos catégories esthétiques […] [et] revêt une dimension politique, en s'emparant des questions de participation et de communauté qui comptent parmi les enjeux les plus cruciaux des tentatives actuelles de vivification de la démocratie, comme de la reconfiguration de nos manières de vivre » (Estelle Zhong Mengual, Bruno Latour : 2018). Nous créons de plus en plus ensemble, loin du pouvoir démiurge de l’artiste. Parlons de nos expériences artistiques du commun et en commun.



La notion de commun possède plusieurs facettes rassembleuses et ludiques sous lesquelles peuvent s’inscrire les pratiques diversifiées et plurielles des chercheur.se.s et artistes-chercheur.se.s à qui le RASE adresse son appel, qu’il.elle.s proviennent des arts littéraires, de la scène et de l’écran ou de tout autre domaine artistique. Les propositions soumises pourront aborder, sans s’y limiter, des aspects des axes suivants :



La communauté, la collectivité et le partage : qu’il s’agisse de la convivialité dans la création en collectif, du décloisonnement et du dialogue entre les domaines et les disciplines, de la démocratisation de l’art, de son accessibilité, du soin qu’on porte à son milieu, ses collègues, de ses voisin.e.s, de l’appartenance au règne de la matière, l’art est fait de passages entre l’individuel et l’universel qui se manifestent sous diverses formes.



Oxygéner le quotidien : l’art nous permet de modifier notre regard sur les choses qui nous entourent, d’adopter une nouvelle perspective sur le connu et l’habituel. On pense à l’art dans l’espace public, à l’art dans l’espace intime, à l’art-thérapie, à la reconnaissance de l’agentivité non-humaine, entre autres, qui créent des bouffées d’air frais, des bulles électrisantes ou apaisantes dans la vie de tous les jours.



La banalité, le ludisme et le plaisir : Marcel Duchamp, dans une entrevue avec Georges Charbonnier en 1960, affirme à propos du ready-made : « C’est sacré parce que choisi ». À sa suite, les créateur.rice.s explorent les objets et matériaux les plus communs pour les rendre artistiques par le simple fait de les choisir. Ils pratiquent le bricolage et la manipulation. Ils transmettent l’esprit du jeu par la participation des publics. La banalité dans l’art est ce qui le fait descendre de son grand « A ».



Pour l’édition 2021-2022 du colloque, le RASE s’ouvre à trois formats différents de contributions...



Communication (20 minutes)

Durée de la communication : 20 minutes

Durée de la période de questions : 10 minutes

Présence des intervenant.e.s : en ligne

Mode de diffusion : en ligne.



Conférence-démonstration (45 minutes)

Durée maximale et totale de la présentation (sans la période de questions) : 45 minutes

Durée de la communication : variable (minimum de 20 minutes)

Durée de la démonstration : variable

Durée de la période de questions : 10 minutes

Mode de diffusion : comodal.



Présentation publique d’un laboratoire de recherche-création (20 minutes)

Durée maximale du laboratoire : 20 minutes

Durée de la période de questions : 15 minutes

Mode de diffusion : comodal.

*Les chercheur.se.s-créateur.trice.s devront contextualiser leur laboratoire et le mettre en lien avec leur recherche durant la période de questions.



Les contributions seront évaluées et choisies par le Comité scientifique du Colloque du RASE constitué par…

Les membres du comité d’organisation du colloque : Jade Gagnon, Claudia Blouin, Lara Kanso et Noémie Percy ainsi que la professeure Julie Beaulieu.



L’équipe d’organisation du Colloque du RASE est heureuse de pouvoir remettre encore cette année des bourses…

La bourse d’excellence (la meilleure communication et/ou conférence-démonstration) : 300$

La bourse émergente (la meilleure première communication) : 150$

La bourse création (la meilleure conférence-démonstration mettant en valeur l’originalité et la qualité de la création) : 150$.

*Les bourses seront octroyées selon les critères suivants : originalité du propos, avancement du savoir, des connaissances et/ou des pratiques, qualité de la présentation et aisance à communiquer le savoir et/ou à mettre de l’avant l’aspect artistique de la proposition.



L’équipe d’organisation du Colloque du RASE vous rappelle les dates importantes concernant l’évènement…



Date de fin de l’appel : 15 janvier 2022

Dates d’évaluation des propositions : 17 au 21 janvier

Dates du colloque : 7 au 9 février.



Vous pouvez déposer votre proposition en remplissant le formulaire ci-dessous…

https://forms.gle/GLUgsSjKny1dmGT1A



Responsables :



Claudia Blouin,

Doctorante en littérature et arts de la scène et de l’écran

Membre du Comité d’organisation du colloque du RASE



Jade Gagnon,

Étudiante à la maîtrise en littérature, arts de la scène et de l’écran,

Membre du Comité d’organisation du colloque du RASE



Lara Kanso,

Doctorante en littérature, arts de la scène et de l’écran,

Membre du Comité d’organisation du colloque du RASE



Noémie Percy,

Étudiante à la maîtrise en littérature, arts de la scène et de l’écran,

Membre du Comité d’organisation du colloque du RASE



Pour toute question, veuillez écrire à l’adresse suivante : rase@asso.ulaval.ca