De « accent » à « voix », ce dictionnaire rassemble soixante-neuf entrées couvrant l'ensemble des champs de la sociolinguistique contemporaine.

Au-delà de la grande diversité des travaux actuels, les directeurs de la publication ont caractérisé cette discipline par trois propositions fortes : penser le plurilinguisme comme une réalité sociale mondiale ; considérer le langage comme un fait social total, et ainsi rendre compte des faits sociaux par l’entrée spécifique des langues et du langage ; revendiquer l’empiricité de la démarche.

Ce dictionnaire, qui rassemble des contributions écrites par des spécialistes de chacun des domaines convoqués, constitue un outil de travail unique en français pour les chercheurs et les chercheuses, les étudiants et les étudiantes, mais aussi les journalistes et le grand public, à une époque où les questions de langage en société font régulièrement l’actualité.



Disponible sur Cairn.info.