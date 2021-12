L'Amitié guérinienne. Revue annuelle des Amis des Guérin. 2021, n° 200 varia

sous la direction de Marie-Catherine Huet-Brichard

Paris, Classiques Garnier, coll. L'Amitié guérinienne. Revue annuelle des Amis des Guérin, 2021

La revue aborde la vie, l’écriture, la spiritualité, la psychologie, le rayonnement de Maurice et Eugénie Guérin et éclaire d’un aspect particulier les études littéraires éditées par ailleurs.

Sommaire…

Lire les résumés…

Pierre Chatelus de Vialar

Éditorial / Editorial 9

Pierre Chatelus de Vialar

Notre journée guérinienne du 18 juillet 2021 /

Our Guérin day, July 18th, 2021 11

Jean-Claude Ferret

Homélie. Andillac, 18 juillet 2021 /

Homily. Andillac, July 18th, 2021 13

Fabienne Bercegol

Sœurs d’écrivains. Lucile de Chateaubriand

et Eugénie de Guérin /

Sisters of poets. Lucile de Chateaubriand and Eugénie de Guérin 17

Hedwig Speliers

Len de l’el, un séjour poétique dans le Midi /

Len de l’el, a poetic stay in the South of France 33

Naïma Mejjati

Corps et musique, l’autre Maurice de Guérin /

Body and music, the other Maurice de Guérin 37

Marie-Catherine Huet-Brichard

« Paysage au ciel ». Les nuages dans Le Cahier vert

de Maurice de Guérin /

“Sky landscape”. The clouds in Le Cahier vert by Maurice de Guérin 53

Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Lettre à Barbey d’Aurevilly /

Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Letter to Barbey d’Aurevilly 65

Serge de Maistre

Les Guérin et les Maistre / The Guérins and the Maistres 69

Robert Plageoles

Eugénie de Guérin au château du Cayla

et les cépages de son siècle /

Eugénie de Guérin at the Château du Cayla

and the grape varieties of her century 83

Au fil du temps… / As time goes by… 87

Assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2021. Compte rendu /

General Meeting of July 18th, 2021. Report 89

Bibliographie guérinienne / Guérin’s Bibliography 95

Résumés/Abstracts 99