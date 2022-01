Laetitia Reibaud

L’Élégie européenne au XXe siècle. Persistance et métamorphoses d’un genre poétique antique

Paris, Classiques Garnier, coll. Perspectives comparatistes, 2022

L’ouvrage explore le renouveau du genre de l’élégie au xxe siècle dans les littératures européennes de langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque et italienne, en interrogeant le rapport à la tradition, et donc aux modèles anciens, et le renouvellement du lyrisme qui s’y expriment.

Table des matières