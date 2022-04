Les éditions du CNRS poursuivent leur Histoire de la recherche contemporaine, avec un tome X consacré à "La théorie littéraire en questions" et supervisé par Michèle Gally qui introduit cet état des lieux : H. Merlin-Kajman y redit que "La littérature n'est plus au-delà de la morale" ; S. Patron dévoile une "narratologie mise à nu" ; F. Manzari pratique un droit d'inventaire sur ce que la littérature a hérité de la psychanalyse ; M. Collot cartographie les "Tendances actuelles de la géographie littéraire" et P. Schoentjes les "Perspectives écopoétiques" ; G. Sapiro retourne au "Champ littéraire", A.-S. Bories en tient pour les "lectures appareillées", et C. Hanna s'attarde aux "Questions théoriques : une recherche des années 2000."