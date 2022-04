SOMMAIRE

DOSSIER



La théorie littéraire en questions

Introduction : État des lieux de la théorie littéraire. Définitions, histoire, enjeux

Michèle Gally



Regards critiques sur la théorie, entre héritage et nouvelles donnes

La littérature n'est plus au-delà de la morale : Le défi de la transitionnalité

Hélène Merlin-Kajman

Science et nescience : la narratologie mise à nu. Le cas du narrateur

Sylvie Patron

Littérature et Psychanalyse. Un domaine dont il faut hériter

Francesca Manzari

Tendances actuelles de la géographie littéraire

Michel Collot



Le champ littéraire : définition et mises à l'épreuve

Le champ littéraire. Penser le fait littéraire comme fait social

Gisèle Sapiro

Les Questions théoriques : une recherche des années 2000

Christophe Hanna

Perspectives écopoétiques : écologie et écriture

Pierre Schoentjes

Lectures appareillées : les études littéraires computationnelles entre rupture et continuité

Anne-Sophie Bories



VARIA

La Fondation Alexander von Humboldt acteur majeur dans le paysage scientifique allemand et international

Corine Defrance

La fondation Alexander von Humboldt et la politique culturelle extérieure de l'Allemagne dans les années 1925-1945

Holger Impekoven

L'excellence au niveau mondial. La " nouvelle " Fondation Alexander von Humboldt, entre promotion de la science et politique culturelle extérieure (de 1953 à nos jours)

Christian Jansen



De nouvelles ressources pour l'histoire des sciences et de la recherche scientifique : les archives de l'Institut national de la propriété industrielle

Steeve Gallizia