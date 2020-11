Sur Zoom

La retraite : discours, figures, lieux

Journée d’étude du comité étudiant Figura-Université de Montréal ⬪ 26 mars 2021

Qu’elle soit synonyme d’introspection ou bien qu’elle soit évoquée par quelqu’un rêvant d’arriver au terme de sa carrière pour se consacrer à divers projets, la retraite implique une mise à l’écart, un passage d’une activité à une autre, un éloignement du ou d’un monde. Cette « [a]ction de se retirer ou [le] fait d’être retiré1 » se pratiquait hier comme aujourd’hui : pensons à l’entrée au monastère de la princesse de Clèves, qui cherche à fuir les passions de la cour, ou, plus récemment, à nos foyers dans lesquels nous devons nous confiner pour respecter le principe de distanciation physique et sociale. Ultimement, la retraite suggère un mouvement, interne ou externe, volontaire ou involontaire, d’un sujet vers différents espaces et temporalités.

En raison de la richesse et de la complexité que présente la notion de retraite, le comité étudiant de Figura-UdeM vous invite à réfléchir à ses discours, figures et lieux dans le cadre d’une journée d’étude. En se penchant sur les discours de la retraite, on peut s’intéresser aux resignifications des dualités traditionnelles entre nature et culture, ville et banlieue, domus (espace domestique reproductif) et campus (espace de production du travail), privé et public, centre et marge. Des questionnements sociopolitiques concernant l’accès à la retraite selon les statuts sociaux et économiques des individus, ainsi que des types de formations sociales favorisées par ou favorables à la retraite (ex. retraite solitaire ou collective) peuvent, en outre, mettre en lumière certaines figures de la retraite. Les nombreuses déclinaisons de la retraite appellent enfin à réfléchir aux modalités de l’espace qu’elles engendrent comme la campagne, la forêt, un pays étranger, une bibliothèque, une prison ou encore une chambre à soi et aux dualités que ces modalités peuvent engendrer (ex. privé/public, individu/collectivité, retraite volontaire/involontaire). Force est de constater que penser ce mouvement soulève une série de questions liées aux affects, aux archétypes, à la politisation et à la mise en récit de la retraite, pour ne nommer que celles-là.

Nous invitons des chercheur·se·s en littérature, en arts visuels et vivants, en cinéma, en architecture, en histoire de l’art et en philosophie à soumettre des propositions de communication qui investissent un ou plusieurs des axes suivants :

Les discours de la retraite

Comment la retraite est-elle axiologisée au cours des époques, c’est-à-dire, quels systèmes de valeurs philosophiques, esthétiques et morales produit-elle ? Est-elle perçue de manière positive ou négative ? Quels sont les avantages ou les désavantages d’une retraite intérieure, synonyme d’introspection ? Quels sont ceux de la retraite qui implique un déplacement physique, dans un espace extérieur, souvent synonyme de ressourcement ?

Quels genres sont privilégiés pour écrire sur la retraite ou en situation de retrait et pourquoi ? Pensons par exemple au genre des Mémoires (ex. Bussy-Rabutin), aux journaux intimes (ex. Anne Frank), à l’épistolaire (ex. Sévigné) ou encore au « vlog », notamment en contexte de pandémie.

Quelle est la différence entre une retraite solitaire et une retraite collective (ex. en camp de vacances) ?

Quel est le lien entre la retraite et le travail ? S’agit-il d’un moment de repos définitif ou temporaire ?

Les figures de la retraite

À quelles figures et à quelles images la retraite renvoie-t-elle ? Quel est le profil des personnes qui se retirent ? Quelles figures littéraires ou iconographiques évoquent ou se prêtent à la retraite (ex. philosophe, poète, artiste, etc.) ?

À quel moment doit-on se retirer du monde ? Quelles sont les implications de la retraite, par exemple, pour une personne âgée ? pour un.e sportif.ve ?

Existe-t-il des archétypes de la retraite (ex. l’ange de la mélancolie de Dürer, le moine ou la moniale dans les tableaux de Caspar David Friedrich) ? Comment ceux-ci sont-ils représentés dans les arts visuels et les discours ?

Les lieux de la retraite

Comment les lieux participent-ils à l’expérience de la retraite ? Comment sont-ils conçus ou choisis pour favoriser ou non cette expérience ?

Quels sont les lieux de retraite volontaire (ex. spas, chalets, campagne, plage, centres d’achat, les parcs d’attractions, les croisières, etc.) ? Quels sont les lieux de retraite involontaire et comment le deviennent-ils (ex. Huis clos de Jean-Paul Sartre ou encore le domicile en temps de pandémie) ?

*

La journée d’étude se déroulera virtuellement (sur Zoom) le vendredi 26 mars 2021. Nous entretenons la possibilité de tenir la journée d’étude en présentiel si les mesures sanitaires le permettent. Une décision à cet effet sera prise par le comité en janvier 2021, au plus tard. Les communications devront respecter un temps de 15 minutes. Chaque intervention sera suivie d’une période de questions.

Le comité étudiant de Figura-UdeM vous invite à soumettre votre proposition de communication de 200 à 300 mots avant le 11 janvier 2021 à comiteetudiant.figura@gmail.com en indiquant votre nom, votre adresse courriel, votre niveau d’étude et votre institution d’appartenance, en prenant le soin de nommer l’objet de votre courriel : « Proposition de communication – Journée d’étude Figura UdeM 2020 ». Tou·te·s les étudiant·e·s (membres et non-membres de Figura) sont invité·e·s à participer à l'appel à communications.

1 Retraite, première définition, Centre national de ressources textuelles et lexicales [En ligne], 2012, https://www.cnrtl.fr/definition/Retraite.