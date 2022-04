Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à son 12e colloque étudiant, qui s’intitule « La représentation du renouveau dans le monde du livre » et qui aura lieu le vendredi, 6 mai 2022, de 8h45 à 16h (EDT).

L’événement, organisé par Maxime Bolduc (U. de Sherbrooke) et Judith Haviernick (U. de Sherbrooke), se déroulera dans un format co-modal, en personne à l’Agora du Carrefour de l’information de l’Université de Sherbrooke et en ligne sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées à assister de manière virtuelle doivent s’inscrire préalablement pour recevoir le lien de connexion Teams en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/qsCLyw2fRc9JMvxQ6



Vous trouverez le programme de l'événement en pièce jointe (et ci-dessous). Vous pouvez également visiter le site Internet du GRÉLQ : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/46774

8h45

Accueil



9h15-9h30

Mot d'ouverture



Première séance

Présidente de séance : Rachel Nadon (Université du Québec à Trois-Rivières)



9h30-10h10

« Se nommer : quand la bande dessinée veut se distinguer de son passé »

Maël Rannou (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)



10h10-10h50



« Être “nouvelle” au début du xxie siècle : étude comparative des discours de Brigitte Bouchard et de Mélanie Vincelette »

Maxime Bolduc (Université de Sherbrooke)



10h50-11h30

« La contre-attaque féministe face à la vague des héroïnes »

Sarah Ghelam (Université Paris‑Nanterre)



11h30-12h30

Dîner



Deuxième séance

Présidente de séance : Marie-Pier Luneau (Université de Sherbrooke)



12h30-13h10

« “La littérature contemporaine, c’est Christine de Pizan” : Nathalie Quintane et la nouveauté des œuvres du passé »

Marc-Antoine Blais (Université du Québec à Montréal)



13h10-13h50

« Le renouveau à la radio : analyse de l’image auctoriale de primoautrices en entretien à Plus on est de fous, plus on lit ! »

Judith Haviernick (Université de Sherbrooke)



13h50-14h30

« “Des professeurs sont venus” : faits et discours sur l'émergence du roman de campus »

Karol’Ann Boivin (Université de Sherbrooke)



14h30-14h45

Pause



Conférence de clôture

Président de séance : Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke)



14h45-15h45

« Entrer en littérature : ce que le renouveau renouvelle »

David Bélanger (Université de Montréal)



15h45

Clôture du colloque



16h

Vin de l'amitié (au GRÉLQ, A3-103)