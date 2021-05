La règle du jeu n°72

DOSSIER : MICHEL FOUCAULT, PENSEUR D’AUJOURD’HUI

Grasset, 2021

328 p. — EAN : 9782246817734 — EAN numérique: 9782246817741





« On devrait tout lire, tout étudier. » Telle fut la méthode, telle fut aussi l’ambition que se fixa Michel Foucault : traquer, partout dans la société, les mécaniques de pouvoir et de discipline ; identifier les expériences-limites qui forment l’ADN de notre civilisation ; établir une micro-physique des normes qui pèsent sur un individu ; se demander comment les hommes peuvent opposer des résistances à la gouvernementalité qui les façonne ; s’interroger sur la naissance des savoirs ; questionner le rôle des artistes à travers l’histoire… Bref, composer une œuvre hétéroclite et immense, recommencée d’un livre à l’autre depuis son point de départ, qui, parce qu’elle obéit à une précision méticuleuse, suscite chez son lecteur un immense vertige.



Tantôt archéologue, tantôt généalogiste, philosophe historien ou historien philosophique, Michel Foucault n’en demeure pas moins un penseur d’aujourd’hui. Et ce dossier réunira des textes qui, chacun à leur manière, tenteront de montrer que le présent fait écho à ses écrits. Il y sera question, à partir de Foucault, des prisons, de la médicalisation du pouvoir, de la surveillance des individus, du néolibéralisme, de la place de l’homme dans l’économie du monde, ou encore du travail des artistes.



Mais aussi :

- Une interview de Kamel Daoud

-Un dialogue entre Bernard-Henri Lévy et Francis Fukuyama à propos des conséquences politiques du coronavirus, du conservatisme, de Trump, et du « monde d’après ».

- « Synthèse » : une pièce de Liza Bretzner sur le transhumanisme et l’intelligence artificielle.

- Une nouvelle de l’écrivain Bruno Gay

- Un texte consacré à la philosophie de Clément Rosset (et à sa théorie du bonheur).

- Un article de Nathan Devers sur les jeux vidéo