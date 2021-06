Fluvio Delle Donne,

La Porte du savoir. Cultures à la cour de Frédéric II Hohenstaufen,

traduit par Michèle Grévin

Grenoble, UGA Éditions

Collection : Italie Plurielle - ISSN : 2274-4703

isbn : 978-2-37747-262-8 — 246 p. — 24 €

Frédéric II de Souabe (1194-1250) est le dernier empereur à donner une valeur universelle à ce titre. Pendant une trentaine d’années, il est le seigneur le plus puissant de l’Europe. Le violent affrontement avec la papauté le conduit à devenir le promoteur d’un extraordinaire renouveau idéologique, dont les principaux auteurs sont les hommes de lettres et les fonctionnaires qui l’entourent. Sa cour est ainsi devenue un centre d’attraction pour des traditions culturelles multiformes et un moteur d’innovations littéraires et scientifiques destinées à exercer une influence décisive pour les siècles à venir. Le livre examine en profondeur les personnages et l’élaboration d’une conception culturelle inédite. Pour la première fois dans l’histoire, le savoir issu de l’étude approfondie est représenté comme le moyen pour parvenir à la connaissance, seule porte d’accès à la noblesse : à la fois aux vertus spirituelles et aux hautes fonctions de l’État.

Fulvio Delle Donne est professeur de littérature latine médiévale et humaniste à l’université de la Basilicate (Italie). Avec une vingtaine de monographies et d’éditions critiques à son actif, l’auteur est l’un des meilleurs spécialistes actuels de l’histoire culturelle et politique de l’Italie méridionale à la fin du Moyen Âge.

Table des matières

Préface

Chapitre 1

Frédéric II et le contexte historique

Chapitre 2

La culture latine

Chapitre 3

La culture vernaculaire

Chapitre 4

La culture scientifique

Chapitre 5

Les cultures «autres »

Chapitre 6

La culture artistique

Chapitre 7

La culture officielle

Bibliographie

Manuscrits cités

Sources éditées

Études

Index

*

