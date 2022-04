La Place des traducteurs

sous la direction d'Anne-Rachel Hermetet et Claire Lechevalier

Présentation :

À rebours d’une représentation souvent associée à un idéal de transparence et d’humilité, la place des traducteurs a pris des formes multiples et mouvantes, dont il semble nécessaire, par-delà toute dimension polémique, de reconstruire l’histoire pour tenter d’en déceler jusqu’aux traces les plus ténues.

Table des matières