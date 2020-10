La Nouvelle Revue Française, n° 644

Sommaire

Éditorial :

Michel Crépu, Symboliser un effondrement



La littérature aujourd'hui : au centre des humanités :

Cynthia Fleury, La sublimation contre le ressentiment

Philippe Forest, Entre le roman et l'essai...

Thomas Snégaroff, Le pied de Robinson et la main du potier

Jean-Yves Tadié, Malraux et moi. Préface à André Malraux. Histoire d'un regard

François Noudelmann, Les oreilles de la littérature



Entretien :

Anne Serre, Anne Serre - Nina Leger, Incessante promenade (Entretien)



Quarto, vingt-cinq ans d'audace :

Aude Cirier-Gouraud, Les mille et un Quarto (Entretien)



Une nouvelle inédite de Paul Morand :

Paul Morand, Ange des Mesnuls ou le cercle vicieux



Vie et mort de l'Europe :

Paul Greveillac, Voyage en art nouveau

Dominique Pagnier, L'entretien des ruines

György Dragomán, Ma mère l'Europe suivi de György Dragomán, minutieusement romanesque (Entretien)

Françoise Rétif, Ingeborg Bachmann, l'Européenne

Anton Beraber, Raccompagner Schaeffer

Michel Crépu, Europe-USA, quelle adresse ?

David Djaïz, David Djaïz-Solenn de Royer : «Nous vivons une nouvelle crise de la conscience européenne» (Entretien)



Chronique :

Philippe Labro - Michel Crépu, Des classiques et des «kids»



Notes de lecture :

Gaëlle Flament, Gaël Octavia, La bonne histoire de Madeleine Démétrius (Ed. Gallimard)

Stéphanie Cochet, Patti Smith, L'année du singe (Ed. Gallimard)

Renaud Pasquier, Jessie Burton, Les secrets de ma mère (Ed. Gallimard)

Marc Porée, Ian McEwan, Le cafard (Ed. Gallimard)

Gaëlle Flament, Emmanuel Venet, Manifeste pour une psychiatrie artisanale (Ed. Verdier)

