La Nouvelle Revue Française (n° 649), Juillet 2021,

Gallimard, Parution : 01-07-2021

144 p. — ISBN : 9782072948053

Sommaire

Éditorial :

Michel Crépu, « C’est José Cabanis qui relève cette image fugace, égarée quelque part dans un fouillis de Mémoires et d’images du temps.... »



La littérature aujourd’hui :

Dominique Barbéris, La consultation

Camille Goudeau, Chéri d’Amour

François Noudelmann, Les enfants de Cadillac

Philippe Lançon, Suivez le moustique !



Napoléon, le roman absolu :

Philippe Forest, Napoléon seul en scène

Frédéric Verger, En relisant Le Mémorial

Emmanuel de Waresquiel, Souvenirs d’Empire

Chevallier Arthur, De quoi Napoléon est-il aujourd’hui la métaphore ?

Cyril Roger-Lacan, La gloire et le chemin. Lire Marbot aujourd’hui



Inédit :

Jean Wahl - Karl Jaspers, Sur Descartes et Kierkegaard. Un échange épistolaire



Histoire littéraire :

Arnaud Villanova, Proust et Schlumberger. D’un monde à l’autre

Jean-Claude Yon, Le tourbillon Feydeau



La forme et le fond :

Jean Francois Duval, Hommage à Michel Le Bris. Le maître des résonances



Notes de lecture :

Mikaël Gómez Guthart, Claudio Magris-Mario Vargas Llosa, La littérature est ma vengeance. Conversation (Gallimard)

Antoine Ginesy, David Lapoujade, L’altération des mondes. Versions de Philip K. Dick (Minuit)

Géraldine Blanc, Joseph Andras, Ainsi nous leur faisons la guerre(Actes Sud)

Emmanuel Venet, Christophe Esnault, Lettre au recours chimique(Æthalidès)

Laurent Demoulin, Geneviève Damas, Jacky (Gallimard)

