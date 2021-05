La Nouvelle Revue Française, n° 648

Mai 2021, Gallimard

*

ISBN : 9782072943751

144 p.

15 EUR

*

SOMMAIRE

Éditorial :

Michel Crépu, « Nous sommes entrés dans la pandémie comme dans une maison en trompe-l’œil... »



Dernières nouvelles de la condition humaine :

Patrick Kéchichian, Lettre à un ami qui aurait dû me vouloir du bien

Patrice Jean, King Queen Covid

Claude Arnaud (1955 - ...), Viral

Colin Lemoine, L’orée du feu

Chantal Crêtaz, Le monde comme Babel

Alexis Weinberg, Confins

Jakuta Alikavazovic, La zone spectrale

Danielle Cohen-Levinas, Le monde n’est plus. La poésie de Paul Celan à l’épreuve



La littérature aujourd’hui :

Yamina Benahmed Daho, Faire du courage et pousser la vie

Maylis de Kerangal, Life on Mars ?

Victoria Sin, L’étrangleur

Noémi Lefebvre, L’espace de la tragédie II

Stéphanie Coste, Amadou



La forme et le fond :

Caroline Bérenger, Gueorgui Efron, l’écrivain des limbes

Alice Kaplan, Amanda Gorman. La poésie au secours de la nation américaine

Olivier Barrot, Concomitances



Chronique d’un amateur :

Michel Crépu, Distinction et sauvagerie



Notes de lecture :

Michel Crépu, Marcel Cohen, Villes. Galpa – Malestroit – Waïzata et Détails, II. Suite et fin

Stéphanie Cochet, Sally Rooney, Normal People (L'Olivier)

Renaud Pasquier, Marianne Alphant, César et toi (P.O.L.)

