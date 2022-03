Sommaire

Feuilleter le numéro…

Éditorial :

Michel Crépu, « Aurait-on un doute sur la question qui est débattue dans ces pages que la lecture de cette NRF de printemps nous rassurerait... »



La langue française : état des lieux :

Alain Borer, La langue française en état de siège (entretien)

Bernard Cerquiglini, Le parti de la langue

José Ortega y Gasset, Grâce et disgrâce de la langue française

Gilles Ortlieb, Traversées

Philippe Delaveau, Propos comme ça sur l’avenir des langues



Jack Kerouac : regards sur la route :

Pierre Guglielmina, Les nuits et les mots

Thierry Gillybœuf, La Bretagne imaginaire de Jack Kerouac

Jean Francois Duval, LuAnne sur la route avec Neal Cassady et Jack Kerouac



La littérature aujourd'hui :

Caroline Lamarche, Moino

Lola Gruber, Gymnopédie

Frédéric Verger, Les adieux. Suite



Double vue :

Léon-Paul Fargue, Valery Larbaud (présenté par Michel Crépu)



Conversation épistolaire :

Pierre Michon - Michel Crépu, Une variation sur La victoire de Samothrace



Notes de lecture :

Thierry Gillybœuf, Thierry Le Rolland, Les papillons de Nabokov ou le boomerang de Gracq (Arléa)

Laurent Demoulin, Henri Droguet, Toutes affaires cessantes(Gallimard)

Mikaël Gómez Guthart, Ivan Gontcharov, Portrait de Monsieur Podjabrine (Éd. Sillage)

Louis Pailloux, Georges Séféris, Journées, 1925-1944 (Le Bruit du temps)

Michel Crépu, Dictionnaire Valery Larbaud (Classiques Garnier)