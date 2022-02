Dans le cadre du séminaire de Marc Escola (Université de Lausanne) "La Nouvelle Héloïse. Ce roman que nous sommes"

Christophe Martin (Sorbonne Université) proposera une conférence sur la composition du roman intitulée

"La Nouvelle Héloïse. Le début et la fin"

Le jeudi 10 mars, de 10h15 à 12h.

Université de Lausanne, Anthropole 4088, & en ligne, via Zoom : 306 814 0933

Christophe Martin vient de faire paraître un essai sur le roman de Rousseau :

La Philosophie des amants (Sorbonne Université Presses, 2021).

« La véritable philosophie des Amants est celle de Platon », écrit Jean-Jacques Rousseau dans une note de Julie ou La Nouvelle Héloïse. Au-delà de ce platonisme à vrai dire très singulier, l’hypothèse centrale de ce livre est que cette « philosophie des amants », qui porte Julie et Saint-Preux, puis toute la communauté de Clarens, à (se) créer un monde imaginaire et parallèle à ce monde-ci, est aussi le ressort poétique et philosophique le plus essentiel du roman, le plus important du XVIIIe siècle.

Avec cette « philosophie des amants », il y va, en effet, de l’œuvre toute entière : depuis les images enchanteresses qui auraient saisi Rousseau et fait de lui un romancier malgré lui, jusqu’à la préparation méticuleuse des estampes destinées à orner la première édition, en passant par la fonction déterminante des « opiniâtres images » mentales qui, tout au long des lettres, obsèdent les amants, tout invite à faire de la puissance de l’imagination et de la chimère un principe essentiel de La Nouvelle Héloïse.

Lire sur Fabula l'Avant-Propos de l'ouvrage…

Il est aussi le commissaire d'une exposition virtuelle récemment inaugurée :

"Rousseau romancier malgré lui"…