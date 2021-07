La Normandie de Flaubert,

Photos d'Éric Bénard.

Textes de Gilles Cléroux, Sophie Demoy, Arlette Dubois, Joël Dupressoir, Bénédicte Duthion, Danielle Girard, Yvan Leclerc, Anne-Bénédicte Levollant, Yannick Marec, David Michon, Françoise Mobihan, Guy Pessiot, Joëlle Robert, François Vanoosthuyse.

Éditions des Falaises, avril 2021.

EAN13 : 9782848114958 — 240 p.

Gustave Flaubert est trois fois normand, par sa biographie, par son œuvre et par les traces qu’il a laissées dans le patrimoine.

Demi-normand par sa mère, il est né à Rouen en 1821, mort à Croisset en 1880, enterré au cimetière monumental de Rouen. En cinquante-huit ans et demi, il a donc parcouru à peu près sept kilomètres. Certes, il a fait quelques détours, dans la capitale et en Orient, mais son vrai lieu, c’est sa table de travail dans la grande pièce qu’il occupe au premier étage de sa maison avec vue sur la Seine.

Flaubert est aussi normand par ses œuvres, depuis la première publiée, Madame Bovary, dont l’action se déplace du pays de Caux au pays de Bray, jusqu’à Bouvard et Pécuchet, le dernier roman inachevé qui a pour cadre le Calvados, en passant par Un cœur simple, situé sur les terres de sa mère, à Pont-l’Évêque.

Enfin, Flaubert est une troisième fois normand, à titre posthume, par la place qu’il tient dans le patrimoine matériel : des lieux de mémoire, deux maisons, des statues, des plaques commémoratives, des manuscrits et des livres conservés dans les bibliothèques publiques.

Pour rendre compte de cette triple réalité normande, dans la vie, dans l’œuvre et dans la mémoire des vivants, une seule plume n’aurait pas suffi. L’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant a sollicité plusieurs de ses membres pour composer un livre à la fois un et multiple, riche de la complexité et des contradictions d’un cœur moins simple que celui de Félicité.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…