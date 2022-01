« La chose est ingénieuse, et tout à fait de ta manière : car pour ce qui est de l’usage des artifices, à nous le gâteau ! ». C’est ainsi que le personnage du parent, dans Les Thesmophories d’Aristophane, salue l’invention du dernier stratagème d’Euripide, soulignant du même coup l’importance de la ruse dans la dramaturgie de ce poète.

Se proposant d’approfondir l’intuition aristophanienne, la présente étude explore, après deux chapitres liminaires consacrés au vocabulaire euripidéen de la ruse et à la typologie de ses acteurs, la fécondité dramaturgique du scénario rusé dans les tragédies d’Euripide, de son insertion dans l’intrigue globale à son développement en scènes-types de planification, de tromperie et de dévoilement.

D’expédients salvateurs en pièges meurtriers, la ruse euripidéenne apparaît comme une forme théâtrale privilégiée pour l’expérimentation des ambiguïtés de la parole et du visible. À travers la mise en scène des machinations de ses astucieux héros, le poète s’inscrit dans les débats intellectuels de l’Athènes des sophistes. Mais il offre aussi une réinterprétation de l’anthropologie tragique traditionnelle, où trompeur ingénieux et dupe aveugle apparaissent comme les deux faces d’une même humanité.

Table des matières :

Remerciements

Introduction générale





PREMIÈRE PARTIE. LA RUSE ENTRE QUALITÉ ET MODE D’ACTION : DES MOTS AU DRAME



Chapitre I. Champ lexical et sémantique de la ruse chez Euripide : mots, représentations, valeurs

1. Μηχανή entre expédient salutaire et machination pernicieuse

2. Δόλος : Ruse, piège, et perfidie

3. Τέχνη et σοφία : de l’habileté technique à l’intelligence artificieuse

Chapitre II. La ruse et ses acteurs

1. Les trompeurs féminins

2. Les trompeurs masculins

3. Les dupes

Chapitre III. Ruse et action dramatique

1. Articulation de l’aporie et de la mèchanè rusée

2. Ruse, metabasis et dénouement : la machination et le dieu de la machine



DEUXIÈME PARTIE. LE SCÉNARIO RUSÉ : DISCOURS ET SPECTACLE



Chapitre IV. La conception de la ruse : les scènes de planification

1. La scène de planification sous forme de tirade : le cas de Médée...

2. Les scènes de planification dialoguées .

3. Aux marges de la scène de planification : la requête de silence



Chapitre V. La ruse en acte : les scènes de tromperie

1. Le face-à-face rusé, entre dissimulation et manipulation

2. La persuasion rusée, entre fausse preuve et séduction artificieuse

3. Ruse et contrainte rituelle

4. La scène de tromperie et son spectateur



Chapitre VI. Résultats et dévoilement de la ruse : les scènes conclusives

1. Raconter la ruse : les récits de messagers adressés au trompeur ou à ses complices

2. Dévoiler la ruse : les récits adressés aux victimes de la ruse ou à leurs proches

3. Dénoncer la ruse : la dupe démystifiée par un tiers clairvoyant



Chapitre VII. Ruse divine et métamorphoses du scénario rusé : les Bacchantes

1. De l’aporie à la machination rusée : la reconnaissance du dieu obstruée par la sophia aveugle des mortels

2. Machination divine et trompeur trompé : un scénario rusé à double-fond

3. Ruse et folie dans la machination de Dionysos



Conclusion générale



Annexe. Composition du scénario rusé dans les tragédies étudiées : tableau récapitulatif

Bibliographie

Index des œuvres d’euripide étudiées

Index des mots grecs

Index des notions et des noms propres

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée de Lettres classiques et docteur en langue et littérature grecques, Ajda Latifses enseigne en CPGE au Lycée Henri IV.