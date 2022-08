Sous le titre La Motivation littéraire qui paraît en libre accès intégral aux Classiques Garnier, Hans Färnlöf publie le premier essai à faire le point sur les multiples rapports qu’entretient la motivation littéraire avec le réel et la construction du récit, en dressant l'inventaire des propositions théoriques afférentes, depuis formalisme russe jusqu’au constructivisme actuel, en passant par la poétique des années 1960 et la théorie des mondes possibles. Passant en revue les théories majeures sur la motivation (motivation comme procédé fictif, comme indicateur historique ou structurel du récit, comme élément "vraisemblablisant", comme intention psychologique à identifier par le lecteur, etc.), il en propose aussi une nouvelle taxonomie. Le premier chapitre rappelle au lecteur l'essentiel de l'école formaliste pour ensuite clarifier la nature et la portée de la motivation littéraire. Le fond théorique des chapitres suivants part des principes les plus importants concernant la notion de la motivation littéraire développés par les formalistes russes. Chacun de ces formalistes (Chklovski, Jakobson, Tynianov et Tomachevski) donne ainsi lieu à une "dominante" théorique poursuivie de diverses manières par les chercheurs ultérieurs (Genette, Hamon, Culler, Sternberg, Schmid...). La synthèse théorique est complétée par des analyses entreprises dans l'esprit de chaque formaliste (ou de chaque "dominante" méthodologique), portant notamment sur la prose du XIXe siècle (Balzac, G. Sand, Flaubert, Zola, Verne...). Fabula vous invite à parcourir la Table des matières de l'ouvrage… et à en lire l'introduction…

Rappelons la parution en 2018 de la livraison de la revue Communications, supervisée par Catherine Depretto, John Pier et Philippe Roussin, et dédiée à Tzvetan Todorov : "Le Formalisme russe cent ans après". Le sommaire offre plusieurs inédits (un article de Boris Tomaševskij, paru en 1925, et des extraits de la correspondance de 1928-1929 entre Roman Jakobson, Victor Šklovskij et Jurij Tynjanov) et réunit quelques-uns des principaux théoriciens et historiens de la littérature, russes, tchèques, polonais, allemands, nord-américains et français spécialistes du domaine. Il est désormais intégralement accessible en ligne via Cairn…

Sur la question de la motivation des textes non pas fictionnels mais référentiels, rappelons encore qu'on peut lire avec profit l'article donné l'an passé à la revue Poétique par Florian Pennanech et Arnaud Welfringer : Vérité et motivation.