Hans Färnlöf, La Motivation littéraire, Paris, Classiques Garnier, 2022

Partant du formalisme russe pour aller jusqu’au constructivisme actuel, en passant par la poétique des années 1960 et la théorie des mondes possibles, cet ouvrage est le premier en français à faire le point sur les multiples rapports qu’entretient la motivation littéraire avec le réel et la construction du récit.

Le premier chapitre rappelle au lecteur l'essentiel de l'école formaliste pour ensuite clarifier la nature et la portée de la motivation littéraire. Le fond théorique des chapitres suivants part des principes les plus importants concernant la notion de la motivation littéraire développés par les formalistes russes. Chacun de ces formalistes (Chklovski, Jakobson, Tynianov et Tomachevski) donne ainsi lieu à une "dominante" théorique poursuivie de diverses manières par les chercheurs ultérieurs (Genette, Hamon, Culler, Sternberg, Schmid...). La synthèse théorique est complétée par des analyses entreprises dans l'esprit de chaque formaliste (ou de chaque "dominante" méthodologique), portant notamment sur la prose du XIXe siècle (Balzac, G. Sand, Flaubert, Zola, Verne...).

L'ouvrage est disponible en libre accès sur le site de l'éditeur, Classiques Garnier.