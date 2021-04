La Matière épique dans l’Europe romane au Moyen Âge. Persistances et trajectoires

sous la direction d'Anna Constantinidis et Cesare Mascitelli

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406111009

240 pages

24 €

PRÉSENTATION

Au Moyen Âge, l’épopée française a exporté son patrimoine formel et thématique au-delà de ses propres frontières, génériques et géographiques. Les études réunies dans ce volume explorent différentes modalités et trajectoires du réemploi de la matière épique dans l’espace roman médiéval.

Table des matières