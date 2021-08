La littérature et l'esprit. Hommage à Jean-Yves Pouilloux

Édition coordonnée par Sandrine BÉDOURET-LARRABURU, David DIOP, Valérie FASSEUR,

Hans HARTJE, Nadine LAPORTE, Marie-Françoise MAREIN

Avec Christiane ALBERT

Droz, Histoire des Idées et Critique Littéraire, 2021

288 p. — EAN: 9782600062756.

Montaigne, Rabelais, Proust, Queneau, Borgès, Paulhan… Les mots, les arbres, le regard. Mai 68 et le bouddhisme. L’université, la solitude, la poésie. Des amis, des élèves devenus maîtres ou professeurs. Un monde divers et ondoyant dont l’unité tient à celle d’une perception, à la vie d’un esprit universel et singulier dont la rencontre ne fut jamais sans conséquences. Cet hommage quête la présence de Jean-Yves Pouilloux, éveilleur, poète, passeur, lecteur des choses et de leur transfiguration artistique, théoricien de la littérature, ami.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

In memoriam André Lacaux

Introduction, par Laurent JENNY

PREMIÈRE PARTIE : JEAN-YVES POUILLOUX

AL

D’Ouest en Ouest

Trois notes brèves

Un regard sans qualités

Le Point-du-jour

Écrire l’expérience du visible. Discours prononcé le 3 décembre 1994 lors de la soutenance de thèse sur travaux

Alexandre HOLLAN, Le bois des trois Grâces

DEUXIÈME PARTIE : ÉVEILS

André LACAUX, Continuité et discontinuité dans le parcours et l’oeuvre de Jean-Yves Pouilloux

Claude BURGELIN, Genèse et parcours de Jean-Yves Pouilloux

Antoine COMPAGNON, Lire Montaigne avec Jean-Yves Pouilloux

Elisabeth LADENSON, Monsieur Pouilloux

Guillaume ANDREUCCI, Jean-Yves Pouilloux professeur

Guillaume BÉHAGUE, Nous n’avons pas encore su découvrir ce que c’est qu’un ami

Amélie JAOUEN, Cépage rare

Pierre LOISEAU, Hommage à M. Pouilloux

Stéphane BARTHE, Jean-Yves Pouilloux : rencontres avec la littérature

Yves DARRIGRAND, Jean-Yves Pouilloux et les cafés philo d’Orthez

TROISIÈME PARTIE : LE PENSEUR ET LE LECTEUR

Olivier GUERRIE, Autour de Montaigne, une vérité singulière

Laurent JENNY, JYP et « nous »

John D. LYONS, « Déjà, et depuis toujours » : Jean-Yves Pouilloux et le moment de l’écriture

Patrick HOCHART, L’arbre de Jean-Yves

Jaume CASALS PONS, Pouilloux poète

Régis LEFORT, À l’écoute de l’arbre avec le poème

Charles MÉLA, Le stéréoscope intérieur

Michel SANDRAS, Jean-Yves Pouilloux lecteur des Fleurs bleues

David DIOP, Divagations dans la brousse : à propos d’un roman d’Amos Tutuola

Régis SALADO, Relire le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa, avec Jean-Yves Pouilloux lisant Les Essais de Montaigne

Thomas BARÈGE, Scènes d’éveil dans la po©sie contemporaine : un nouveau topos poétique ?

Anne-Élodie MEUNIER, Jean-Yves Pouilloux et Pierre-Albert Jourdan

Francis JAURÉGUIBERRY, La sociologie c’est bien mais, dans bien des cas, la littérature, c’est mieux

QUATRIÈME PARTIE : AMIS POÈTES

Jacques ANCET, Montagne

Michel DEGUY, Nouvelle lune

Bibliographie sélective

Index des auteurs, des artistes et des personnalités

Tabula gratulatoria

