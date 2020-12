La littérature de la contrebande : de l'exemple à l'exemplarité

Études réunies par Raoudha Allouche,

Éditions Med Ali, collection ""LARIDIAME"", 2020.

EAN13 : 9789973335777.

« Faire de la contrebande », « passer en contrebande » ou « vivre en contrebandier » impliquent une expérience de la clandestinité, un rejet des règles imposées par la société, une attitude contestataire, anti-système. Dérivant de l’italien contrabbando signifiant « fait contre le ban, contre la loi », le mot contrebande se rattache à la fraude, à l’écart, au délit, bref à une infraction des codes en vigueur.

En revanche, la notion d’exemplarité, associée à exemple, renvoie plutôt à un idéal éthique et/ou esthétique. De par son étymologie, le mot « exemple », -du latin exemplum-, signifie « qui peut servir d’échantillon », ou encore « un modèle ».

Jeter le pont entre « littérature de contrebande » et « exemplarité » peut donc paraître étrange pour ne pas dire impertinent, pourtant c’est ce qu’ambitionne le présent ouvrage.

Associer contrebande et exemplarité dans le champ de la recherche littéraire vise à ressortir les liens qui se tissent entre une exemplarité (au sens d’idéal à atteindre) et une littérature de contrebande, fournisseur de modèles de résistance contre toute forme d’oppression et d’injustice.

Table des matières

Avant-propos

La littérature de contrebande : de l'exemple à l'exemplarité……………........................7

Raoudha ALLOUCHE

I. Banditisme et héroïsme

Entre César et Mandrin, topologieet axiologie des Mousquetaires ………………………....................................................................................................15 Romain DE BECLIEVRE

Personnages de hors-la-loi dans quelques contes d'Erckmann-Chatrian: du conte noir au récit moral……………29

Noëlle BENHAMOU

Le bandit corse chez Guy de Maupassant : un modèle ou un anti-modèle?.......................47

Arselène BEN FARHAT

II. Marginalité et clandestinité

De l’exemple au topos : le héros-bâtard dans l’œuvre d’André Gide. Le cas de Lafcadio des Caves du Vatican ...........63

Mariem AHMED

Jean Giono et les chemins du Déserteur …………………………………………….......73

Béchir KAHIA

L'errance et la marginalité du personnage modianesque: Fatalité ou choix?…………………..87

Faouzi DRISSI

La figure subversive de Jean Genet dans la littérature………......................99

Bilel SALEM

Des Esseintes ou le modèle du marginal……………....................................111

Anis DAMMAK

III. L’exemplarité entre l’éthique et le renouvellement esthétique

La virilité mise à l’épreuve dans le théâtre du XXe siècle ou les différentes figures d’antihéros dans Antigone de Jean Anouilh et Electre de Jean Giraudoux.......127

Noussayba OUAKAOUI

Les égéries de la Résistance : de l’exemplarité politique à l’exemplarité poétique..................137

Raoudha ALLOUCHE

Les fous de Bassan d'Anne Hébert : de l'indécision générique au modèle fragmental...............................149

Nesrine AMOR

Samuel Beckett ou une anthologie de l'antihéros exemplaire……......................159

Injazette BOURAOUI

Perros, contrebandier de la littérature…………………..............................................171

Hazar GHARBI