À l'heure où on assiste avec sidération à l'extinction des grandes collections d'essais littéraire (on pleurera longtemps la disparition de la collection "Poétique" avec celle de son fondateur, on s'inquiète du sort de la collection "Paradoxe" chez Minuit passé sous pavillon Gallimard, et on préfère ne pas trop s'interroger sur la politique des PUF…), il faut saluer le courage des éditions Armand Colin & Dunod qui ont inauguré l'an passé une collection baptisée d'un nom plein d'espoir : "Le vent se lève", assorti de ce slogan irénique : "Un souffle nouveau sur les lettres". Fabula a déjà salué ses premiers titres : Genèse de l’impur. L'écriture carcérale du Marquis de Sade, par M. Hersant ; La première fois qu’Aurélien vit Bérénice. Scènes amoureuses de la littérature, par D. Bergez ; Le marteau brisé de Dante. Éthique, esthétique et métaphysique de l’amour, signé par G. Harman.

Deux nouveaux titres prennent leur envol ces jours-ci : Proust in love. Une biographie érotique et sentimentale, de W.C. Carter, qui suit Proust dans ses premières amours désastreuses, en pleine rafle de bordel, dans un duel avec le journaliste Jean Lorrain qui avait fait allusion à son homosexualité dans la presse, ses flirts avec des femmes respectables et des prostituées de haut rang, ses aventures avec des jeunes domestiques… Et, plus sombre, La Folie Hölderlin. Chronique d'une vie habitante 1806-1843 de Giorgio Agamben, traduit par Jean-Christophe Cavallin : si dans la première moitié de son existence, le poète allemand a vécu dans le monde et participe dans la mesure de ses forces aux événements de son temps, la seconde se passe entièrement en dehors du monde, comme si un mur le séparait de toute relation avec les événements extérieurs. "Pour notre époque qui perd de vue la distinction entre les sphères, la vie d’Hölderlin est la prophétie de quelque chose que son siècle ne pouvait penser sans frôler la folie" : Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…