La Bouquechardière de Jean de Courcy, t. V : "De l’Assyrie à la Perse"

Édité par Sarah Baudelle-Michels

Brepols, 2020

372 p.— ISBN 978-2-503-58625-0

L’Antiquité dans une oeuvre inédite du XVe siècle.

Au début du XVe siècle, « le chevalier normant » Jean de Courcy écrit une longue compilation d’histoire ancienne moralisée qui porte le nom de la Bouquechardière, du nom de son fief, Bourg-Achard. Son quatrième livre est consacré aux Assyriens et à leur devenir : on y voit l’Assyrie originelle de la Haute Mésopotamie se disputer l’hégémonie avec la Babylonie, la Médie et la Perse, quatre belliqueuses puissances idolâtres contre lesquelles les Hébreux tentent de résister.

Cette édition critique se fonde sur un examen de tous les manuscrits connus.

Sarah Baudelle-Michels est maître de conférences en langue et littérature médiévales. Elle est l’auteur d’études portant sur la réception et la réécriture

Table of Contents

Introduction

Liste des manuscrits du livre IV de la Bouquechardière

Les groupes de manuscrits dans le livre IV

La langue du texte

Bibliographie générale

Édition critique

Sélection de variantes

Commentaire

Index des noms propres

Glossaire