La "biblioteca totale". La citazione nell'opera di Gesualdo Bufalino

Cahiers d'études italiennes, n° 30, 2020

UGA Edition, 2020. EAN13 : ISBN9782377471737.

Gesualdo Bufalino est aujourd’hui reconnu comme l’un des écrivains italiens les plus importants du XXe siècle. Depuis son exorde avec Diceria dell’untore [Le semeur de peste] en 1981, sa production littéraire a fait l’objet de nombreuses études critiques qui ont analysé les caractéristiques particulières de ses œuvres, les thématiques récurrentes, la langue et le style. Dans la vaste bibliographie bufalinienne, un aspect de son œuvre est toutefois demeuré dans l’ombre, l’intertextualité, parfois explicitée par l’auteur, parfois occultée dans le tissu narratif de ses textes. Les contributions recueillies dans ce volume, qui est publié à l’occasion du centenaire de la naissance de Bufalino, interrogent la citation dans tous les genres littéraires abordés par l’écrivain, du roman à la poésie, de l’anthologie aux aphorismes et à la traduction. Des matériaux inédits sont également proposés. L’exploration du dialogue idéal entre Bufalino et les grands auteurs de la tradition littéraire permet ainsi d’ouvrir des pistes interprétatives nouvelles qui seront susceptibles d’être approfondies dans l’avenir.

Sommaire :

Marina Paino et Giulia Cacciatore Introduzione [Texte intégral]

Stefano Lazzarin Un poète « planqué » dans un prosateur : Bufalino et la tradition de la « prose sonore » dans la littérature italienne du xxe siècle [avec une lettre inédite de l’écrivain] [Texte intégral] Un poeta «imboscato» in un prosatore: Bufalino e la «prosa sonora» del Novecento [con una lettera inedita dello scrittore] A Poet Hidden in a Prose Writer: Bufalino and Italian 20th-Century “Sound Prose” [with an Unpublished Letter by the Writer]

Giulia Cacciatore Dicerie di un lettore: altre (e inedite) Istruzioni per l’uso [Texte intégral] Les « rumeurs » d’un lecteur. Modes d’emplois autres (et inédits) The “Lies” and “Tales” of a Reader. Other (and Unpublished) Directions for Use

Claudia Carmina La tentazione del moderno. Gesualdo Bufalino e il romanzo europeo del primo Novecento[Texte intégral] The Temptation of Modernity. Gesualdo Bufalino and the European Novel of the Early 20th Century La tentation de la modernité. Gesualdo Bufalino et le roman européen du début du xxe siècle

Alberto Cadioli Un dizionario di citazioni [Texte intégral] A Dictionary of Quotations Un dictionnaire de citations

Gino Ruozzi Gesualdo Bufalino. Io è gli altri [Texte intégral] Gesualdo Bufalino. I Is the Others Gesualdo Bufalino. Je est les autres

Antonio Di Silvestro Genesi e forma di un libro di poesia: L’amaro miele [Texte intégral] Genèse et forme d’un recueil de poèmes : L’amaro miele Genesis and Form of a Collection of Poems: L’amaro miele

Giuseppe Traina Il dialogo intertestuale di Bufalino con Ripellino: un primo sondaggio su L’amaro miele [Texte intégral] Le dialogue intertextuel de Bufalino avec Ripellino : les premiers résultats d’une recherche sur L’amaro miele The Intertextual Dialogue between Bufalino and Ripellino: A Preliminary Research on L’amaro miele

Marina Paino Note a margine per una traduzione dimenticata: I due fratelli di Terenzio [Texte intégral] Remarques sur une traduction oubliée : Les deux frères de Terence Remarks on a Forgotten Translation: Terence’s Two Brothers