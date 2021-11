Malgré sa popularité supposée, ou alors à cause d'elle, la bande dessinée peine à trouver sa place dans les programmes scolaires. La faute, peut-être, à un déficit de suggestions didactiques, de commentaires méthodologiques ou de réflexions historiques. Supervisé par Raphaël Baroni et Gaspard Turin, le quatrième numéro de la revue Transpositio se propose de réduire en partie ce déficit. Comment associer le geste interprétatif avec les spécificités de la bande dessinée, sans pour autant tomber dans un répertoire de notions techniques arides ? Comment joindre le plaisir de lecture et la prise en compte de la complexité d'un médium à la fois textuel et graphique ? Le sommaire offre des pistes de réflexions relatives à l’ensemble de ces aspects, en lien avec l’histoire du médium et de sa scolarisation, et différentes propositions didactiques et observations en classe.

(Illustr. : Frederik Peeters, Oleg © 2021 Atrabile)