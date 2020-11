Délivrer le temps. Écrire le musée

(XIXe-XXIe siècles)

Lydia Vasquez, Martine Créac'h, Juan Manuel Ibeas-Altamira

Hermann éd.

Paru le 25/11/2020 — ISBN : 9791037006554 — 296 p.

Que nous dit la littérature du lieu où la peinture s’expose ?



Musée : le lieu s’éclaire de la présence des œuvres. Soit qu’à leur avantage, il passe à la trappe, s’efface et se fasse oublier ; soit qu’au contraire, il s’impose dans son rayonnement et son autorité, et vaille pour lui-même. Est-ce un tableau que l’on vient voir, est-ce un endroit que l’on veut découvrir ? Quel espace étrange, quel lieu singulier ! Comment la littérature y pénètre-t-elle ? À petits pas, grandes enjambées ? En silence, bruyamment ? Faut-il s’y rendre seul ou entouré ? S’y trouve-t-on épanoui devant les toiles, admiratif, enthousiaste, crispé, radieux, ennuyé, stupéfait, intimidé, pompette, impatienté ? Du reste, écrivaines, écrivains, est-ce le même pas ? Est-ce le même regard ? La question passe dans le genre du mot lui-même, puisqu’on dit « le » Musée, quand on parle de « la » Montagne des Muses, de « la » Maison des amis, des enfants, des esprits.



C’est qu’interroger le musée revient à questionner la façon dont la littérature recrée le dialogue entre les œuvres, à mesurer non seulement l’action qu’elles exercent sur la spectatrice ou le flâneur, mais le lien qu’entretiennent avec elles gardiens et gardiennes des lieux, tandis que le monde alentour se laisse découvrir par la fenêtre.



Par cet argument, Patrick Wald Lasowski nous invitait à réfléchir à la place de la littérature au musée. Cet ouvrage rassemble 26 études sur la littérature du XIXe au XXIe siècle. Elles interrogent la possibilité d’une pensée littéraire spécifique sur les œuvres d’art réunies au musée.

Avec les contributions de P. Bayard, P. Brasart, F. Bercegol, F. Berquin, L. Cariou, M. Créac’h, V. Dalmasso, D. de Font-Réaulx, M. Delon, J. Desclaux, C. Gheerardyn, J. M. Ibeas-Altamira, S. Kovalova, A. Lavernhe-Grosset, D. Lyotard, F. Mardrus, R. de Raphélis, T. Sanz, M. Séguy, N. Servissole, C. Swensen, D. Viart, L. Vazquez, P. Wald Lasowski, B. Wesley, A. Wroblewski.

Table des matières

Avant-propos. Hommage à Patrick Wald Lasowski

par Lydia Vázquez et Juan Manuel Ibeas-Altamira...................................... 5

Introduction

par Martine Créac’h.............................................................................................. 9

PARTIE I — DE L’INSTITUTION MUSEALE AU MUSEE IDEAL

I. Le Louvre et les écrivains, 1989-2019

par Dominique de Font-Réaulx............................................................................19

II. De la prose libertine de madame de T*** à l’inventaire

Napoléon : les plumes de Dominique-Vivant Denon

dans l’oeil de la littérature moderne et post-moderne

par Françoise Mardrus.............................................................................................27

III. La muséographie, une question sensible ?

Les écrivains de la Belle Époque au musée du Louvre

par Jessica Desclaux...................................................................................................37

IV. S’exposer aux oeuvres de Van Gogh, récits d’expériences

de l’intensité au musée chez Mandelstam, Nizon et Kurosawa

par Claire Gheerardyn.............................................................................................55

V. Le musée idéal d’Antonio Altarriba

par Lydia Vázquez et Juan Manuel Ibeas-Altamira....................................67

PARTIE II — CREER UN ESPACE DE DESIRS

I. Juliette aux Offices

par Michel Delon...............................................................................................81

II. Au musée, face au portrait, dans quelques romans du XIXe siècle

par Fabienne Bercegol....................................................................................93

III. La résurrection des corps

par Anita Lavernhe-Grosset................................................................................103

IV. Le détail qui tue

À quoi est exposée la littérature dans la mort de Bergotte ?

par Nicolas Servissolle..................................................................................115

V. Les visites d’Hervé Guibert aux musées :

le visuel et le textuel comme une expression de la subjectivité radicale

par Svitlana Kovalova..................................................................................127

VI. Le musée ou le désir d’écrire dans l’œuvre de Yannick Haenel

par Véronique Dalmasso....................................................................................137

PARTIE III — ECRIRE CONTRE LA MORT

I. Obscénités du musée : Zola

par Dolorès Lyotard.....................................................................................151

II. Huysmans, musée réel, musée rêvé

par Rémi de Raphélis..............................................................................................163

III. Présences.

Goncourt, Gracq, Malraux

par Patrick Wald Lasowski.................................................................................173

IV. Le Musée des louves

par François Berquin.............................................................................................183

V. « Expérience sans mesure, excédante, inexpiable… »

Alberto Giacometti, de l’atelier au musée (Jacques Dupin – Lydie Salvayre)

par Dominique Viart..........................................................................................195

VI. « Un musée de l’oubli : Classé sans suite de Claudio Magris »

par Bernabé Wesley...................................................................................207

PARTIE IV — AGRANDIR LE MUSEE

I. Le portail de la peinture

par Pierre Bayard et Mireille Séguy...............................................................219

II. Entre le classicisme et l’absolue beauté romantique :

le regard yourcenarien sur l’univers de Poussin

par Teófilo Sanz...........................................................................................231

III. S’occuper des toiles : Sophie Calle

par Ania Wroblewski...................................................................................241

IV. « Rencontrer la peinture par le poème.

Le “Musée des larmes” de Michèle Finck »

par Martine Créac’h........................................................................................253

V. De la poésie ekphrastique à la poésie muséale : le.a poète au musée aujourd’hui

par Lénaïg Cariou ...........................................................................................265

Auguste Rodin, LE BAISER, 1886-98 ...................................................... 275

Notes on Ekphrasis & the Museum

par Cole Swensen, poet...............................................................................277

Notes sur l’Ekphrasis et le Musée

par Cole Swensen, poète..............................................................................279

Bibliographie des œuvres de Patrick Wald Lasowski

par Patrick Brasart

