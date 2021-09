Laurence Sylvain, Pierre Klossowski. Expériences sensibles et suprasensibles à travers Le Bain de Diane

Paris : L'Harmattan, 2021.

128 p.

EAN 9782343232850

14,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Que la littérature ait eu l'audace de représenter des problèmes dits philosophiques semble aujourd'hui un acquis. Dans un tel contexte, il importe d'insister et de réfléchir à la manière dont elle s'y attèle, c'est-à-dire aux modalités qu'elle emploie pour confronter, par la mise en scène, des problèmes que la philosophie réclame comme étant les siens. Car la pensée littéraire se distingue notamment de la pensée philosophique traditionnelle par l'espace qu'elle occupe entre le « connaître » et le « ne pas connaître ». Ainsi, cet essai interroge, à travers la lecture du texte Le bain de Diane de Pierre Klossowski, les modalités employées par la représentation littéraire pour mettre en scène les liens qui unissent le sensible et le suprasensible et l'importance de la figuration dans de telles entreprises.

Laurence Sylvain est docteur en littérature comparée, option théorie et épistémologie de la littérature à l'Université de Montréal. Elle est spécialiste de l'épistémologie, de la figuration ainsi que de l'oeuvre de Pierre Klossowski.

