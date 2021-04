Louis Pinto

Sociologie des intellectuels

La Découverte

ISBN : 9782707198846

10,00 €

128 p.

PRÉSENTATION

Cet ouvrage présente quelques-unes des principales figures sociales d’intellectuels, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, avant d’étudier la façon dont les intellectuels se sont constitués comme groupe social et sont devenus, à la fin du XIXe siècle en Europe, un objet d’interrogation politique et scientifique (chez Durkheim, Weber, Gramsci, Mannheim). Il aborde par ailleurs la question de l’analyse des productions intellectuelles (comme celles d’Apollinaire, de Bergson, de Heidegger, de Kafka, de Sartre), en se demandant en quoi la sociologie peut rendre compte de leur contenu. Et il se penche enfin sur le problème de l’engagement politique et civique des intellectuels.

Louis Pinto, sociologue, est directeur de recherche émérite au CNRS. Il s’est consacré à la sociologie des intellectuels, et notamment des philosophes (La Vocation et le métier de philosophe, 2007 ; La Théorie souveraine, 2009 ; Sociologie et philosophie : libres échanges, 2014), à l’histoire des sciences sociales (Le Collectif et l’individuel. Considérations durkheimiennes, 2009) et à l’institutionnalisation de la notion de consommateur (L’Invention du consommateur, 2018).