Œuvres Complètes Tome 1

L'esprit de Paris - Chroniques parisiennes 1934-1947

Léon-Paul Fargue

Édition intégrale des chroniques parisiennes établie et annotée par Barbara Pascarel

éd. du Sandre, 2020

744 pages, 35 euros

ISBN 978-2-35821-134-5

Par ses chroniques parisiennes, nourries d’une vie de noctambulisme et de rencontres, Léon-Paul Fargue n’aura cessé de célébrer sa ville, élaborant une mythologie fondée sur une connaissance érudite et vécue avec intensité. Juxtaposant en un kaléidoscope vibrant d’images le Paris d’autrefois – ses catacombes, ses caboulots, ses music-halls – et celui qui naît sous ses yeux – la féerie des expositions universelles, l’ouverture du Palais de la Découverte mais aussi le temps du couvre-feu et du rationnement –, il dresse le portrait de toute une génération, de la fin du XIXe siècle à l’après-guerre, des salons de Mallarmé et de Rachilde au cercle de La Librairie des Amis du Livre d’Adrienne Monnier. Colette, Crevel, Larbaud, Miomandre, Cendrars… tous se souviendront de ce mémorable piéton et de son verbe étincelant.

Riche d’inédits, établi par Barbara Pascarel (Régente du Collège de ’Pataphysique, présidente de la Société des lecteurs de Léon-Paul Fargue et auteur d’un essai sur le cycle Ubu d’Alfred Jarry chez Gallimard), ce volume est la première édition savante du Piéton de Paris et des nombreuses autres chroniques consacrées par Fargue à la capitale.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…