Au-delà des réjouissances privées qui rythment nos vies, la fête investit massivement l’espace public. Cérémonies ritualisées, processions, défilés, commémorations, festivals... d’essence religieuse ou politique, les festivités, récurrentes ou non, scandent la vie civile, occupent l’espace et règlent le temps, profane comme sacré, à travers des éphémérides qui prennent sens à l’aune de ces célébrations.

Miroir sensible d’une société, le calendrier rend compte de la représentation qu’elle a d’elle-même, qui en est aussi l’ordonnateur des valeurs civiques et comme le baromètre, dans la balance qu’il tient entre les registres spirituel et temporel comme dans les recompositions qu’il marque entre promotions et déménagements.

L’histoire des fêtes livre une histoire sociale, à la fois culturelle et politique, que l’on suit ici en longue diachronie de la Grèce antique aux jeunes États-Unis, de la France à l’Espagne ou l’Italie. Entre fêtes pastorales, année liturgique, fêtes populaires, triomphes, entrées royales, fêtes civiques et nationales... c’est un très large éventail de festivités qui est ici parcouru pour offrir au lecteur la compréhension la plus fine de ce champ privilégié d’intervention du pouvoir.

Table des matières

Avant-propos



Jean Peyras, Quelles fêtes pour Dionysos ?



Monique Bourin, Des réjouissances de la Cour aux sarabandes villageoises. La fête au Moyen Âge



Monique Clavel-Lévêque, Les pouvoirs à la fête. Visites royales et « joyeuses entrées » à Béziers



Marie-Stéphane Bourjac, Opéras, zarzuelas et théâtre chantés au temps de Philippe IV



René Nouailhat, Les fêtes populaires de l’Église. Revisiter la tradition entre héritage et innovation



Simone Visciola, La Befana vient d’arriver ! Autour d’une fête populaire italienne, entre histoire et légende, tradition et politique.Hypothèses et suggestions



Laure Lévêque, Les tribulations du 14 juillet : heurs et malheurs d’une fête civique à la française



Richard Vassakos, Midi rouge contre Midi blanc. Les fêtes politiques dans l’Hérault, 1870-1945



Pierre-François Peirano, Les célébrations de la sécession de 1860 dans le « Sud » : feu de paille ou volonté de révolution ?