« L’essentiel est invisible pour les yeux », disait Saint-Exupéry. C’est un peu le postulat de départ de ce livre qui applique la formule au champ du patrimoine culturel dans ses modalités, sinon toutes immatérielles, du moins sous-jacentes.

Enfouies dans le sein de la terre ou reposant au fond des mers, essaimant sur les ailes des mots, ricochant dans les arts, dans les traditions populaires, éclatant dans les fêtes, bruissant dans les marges d’un texte, gîtant dans les recoins de la mémoire, perçant dans les représentations..., c’est à ces manifestations, plus ou moins évanides mais d’une rémanence opiniâtre et que l’UNESCO a reconnues comme vecteurs d’un « sentiment d’identité et de continuité » liant populations, héritage et territoires que s’intéresse cet ouvrage.

Seize spécialistes venus d’horizons disciplinaires diversifiés lui ont apporté leur expertise et ont contribué à la réflexion, assumant dans toute sa rigueur le rôle patient du chercheur à la fois engagé dans l’interprétation scientifique des structures et dans leur appropriation par les acteurs de terrain et concourant ainsi doublement à revitaliser ce substrat identitaire que constitue, tant pour les individus que pour les sociétés, un patrimoine culturel aussi vivace que fragile, résistant à l’épreuve des siècles.

Table des matières

AVANT-PROPOS



LA VALORISATION, L’HISTOIRE D’UNE RÉSURRECTION ?



Guido Batocchioni, Francesca Diosono, Laura Romagnoli,Recherches et valorisation du sanctuaire de Diane à Nemi (Rome) : faciliter la compréhension des sites archéologiques



Monique Clavel-Lévêque, Sur les pas de Vénus entre mythe et 3D : réveiller la villa « Temple de Vénus » (Vendres, Hérault) et faire revivre le patrimoine régional



Monique Clavel-Lévêque, André Lopez-Moncet, La fabrique de la villa Vivios (Lespignan, Hérault)



Oriol Olesti Vila, Jordi Morera Camprubí, Joan Oller Guzmán, El “espai ceretània” y la valorización del paisaje cultural de la cerdanya (Pirineo oriental)



Marie-Pierre Jézégou, Fabrice Paul, Jean-Marie Gassend,L’utilisation des images 3D comme outil de compréhension et de médiation pour l’étude des épaves de l’Antiquité romaine, à partir de trois exemples : Mandirac 1, Laurons 2, et Port-Vendres 1



RHIZOMATIQUE LINGUISTIQUE : LA RÉSILIENCE EN HÉRITAGE ?



Ksenija Djordjevic Léonard, Langue et culture comme éléments de patrimoine : Croates d’Italie et Slovaques de Serbie



Jean Léo Léonard, Ateliers thématiques co-participatifs et patrimonialisation : Estonie et Italie méridionales



PATRIMOINE ET POLITIQUE : LE RETOUR DU REFOULÉ ?



Thierry Santolini, L’identité constitutionnelle comme dernier rempart de la souveraineté nationale



Sylvie Brodziak, Des archives au mythe républicain. L’exemple de Georges Clemenceau



Mustapha Bencheikh, Maroc. De la mémoire carcérale à la mémoire officielle