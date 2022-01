La « poésie visuelle » est un genre hybride alliant texte et image qui embrasse une grande diversité de pratiques poétiques et artistiques. Dès le début du XXe siècle, cette poésie donne à la visualité un rôle premier tant sur le plan de la création que de la réception, l’interaction entre l’œuvre et le lecteur étant essentielle à son appréhension.

Le présent ouvrage, consacré à la poésie visuelle et questionnant la notion d’expérimentation, se situe dans la continuité de travaux scientifiques qui se développent depuis la fin du XXe siècle dans les aires linguistiques et culturelles anglophone, francophone, germanophone, hispanophone, italianophone, lusophone, russophone. Il s’inscrit dans l’axe « Intermédialités et interactions sociales » du Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS) de l’Université Clermont Auvergne.

Le « Catalogue de l’exposition ExPoEx (Clermont-Ferrand du 16 novembre 2017 au 7 février 2018) » offre pour sa part un focus sur les poésies visuelles espagnole et portugaise rarement analysées en France.

