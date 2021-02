Laurence Kaufmann, Louis Quéré (dir.)

Les émotions collectives

EHESS éditions

ISBN : 978-2-7132-2809-4

28,80 €

PRESENTATION

La plupart des recherches reconnaissent à présent que les émotions, loin d’être des impulsions irrationnelles, sont au contraire des médiations cognitives et des appuis pratiques dont aucune action ne saurait se passer. Cette réhabilitation des émotions s’est vue toutefois reprocher son absence d’intérêt pour les sentiments diffus et la résonance parfois indisciplinée des corps. Or, ce sont précisément ces échappées affectives que l’on retrouve de façon particulièrement vive dans les émotions collectives. Ces dernières, sans corps propre, semblent disparaître ou s’évaporer dès que l’on s’en approche de trop près. Comment alors identifier avec certitude les émotions souvent « liquides » ou « gazeuses » qui sous-tendent et animent les conduites publiques ? Et comment les mettre en mots analytiques ? Pendant longtemps, une des façons de résoudre cette question a consisté à associer les émotions collectives aux moments d’effervescence qui leur confèrent une réalité tangible. Mais il y a des manières moins visibles de « partager » les émotions, y compris à distance, notamment par l’intermédiaire des médias ou des réseaux sociaux, qui infléchissent tout autant les comportements.

À ces problèmes épistémologiques et méthodologiques s’ajoute un problème ontologique : si l’émotion exige par définition un point d’ancrage corporel et donc singulier, comment peut-elle devenir collective et impersonnelle ? C’est dire si les émotions collectives ravivent certaines questions fondamentales des sciences sociales, notamment celles concernant les liens entre l’expérience individuelle et l’appartenance collective, l’événement éphémère et les sensibilités au long cours, la co-présence des corps et les liens à distance, l’imprévisibilité du ressenti et l’organisation rituelle des conduites. Objet épistémologique et ontologique impossible, l’émotion collective n’en est pas moins un phénomène social que les enquêtes théoriques et empiriques de ce volume tentent, chacune à leur manière, de «sauver».

SOMMAIRE

Du partage de l’intelligible au partage du sensible

Mikko Salmela – Les émotions peuvent-elles être collectives ?

Anita Konzelmann-Ziv – La sémiotique de l’émotion partagée

Gérôme Truc – Tous concernés ? La dimension collective des émotions en situation d’attentats

Marika Moisseeff et Michael Houseman – L’orchestration rituelle du partage des émotions et ses ressorts interactionnels

Jean-Louis Genard – Une sociologie des émotions « modo aesthetico »

Politiques émotionnelles et émotions politiques

Laurence Kaufmann – Ces émotions auxquelles nous sommes attachés. Vers une phénoménologie politique de l’espace public

Piroska Nagy – Mobilisation populaire et émotions collectives : le moment patarin à Milan (1056-1075)

Christophe Traïni – Les émotions collectives dans les mouvements sociaux. La mobilisation des soutiens et des adversaires de la protection animale

Eva Illouz – Foules, groupes, climats. Une typologie des émotions collectives

Ambiances affectives et espaces publics

Joan Stavo-Debauge – L’expression publique des embarras de la parole religieuse. De bavardages prosélytes en inhibition de la critique, l’invention d’une inédite « méthode de fixation des croyances »

Mathieu Berger – Locked together screaming. Une assemblée municipale américaine enfermée dans l’offense