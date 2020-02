Louis Janover

La Généalogie d’une révolte

Nerval, Lautréamont

Klincksieck,

210 pages

coll. Critique de la politique

N° dans la collection : 21

Parution : 17/01/2020

EAN13 : 9782252044735

Louis Janover recourt à la méthode généalogique pour enjamber l’espace clos des périodes de l’histoire littéraire et artistique et jeter un nouveau regard sur le destin du surréalisme dans sa double dimension de révolution politique (transformer le monde) et de création de formes sensibles (changer la vie). Cette reconquête de l’histoire politique et artistique du surréalisme renvoie à une démonstration de la puissance d’inactualité de ce dernier. L’admiration très singulière des surréalistes pour Lautréamont, la révolte irrécupérable animant leur refus de l’art pour l’art, l’errance de Nerval dans le rêve et la vie, dans la ville et le Valois de sa jeunesse, l’amitié qui le lie à Heine, la force transformatrice des fictions théoriques et des poèmes, tout se retrouve dans le rejet des normes conformistes et son prix de solitude.

Cette généalogie s’achève par le retour vers Jacques Vaché, protagoniste désespéré de la résistance à toutes les réductions culturelles contre lesquelles s’élèvera le surréalisme. Manière, pour Louis Janover, de rendre lisible l’écart qui s’est creusé entre la révolution surréaliste et le surréalisme artistique, et de faire de cette lisibilité le motif politique ou éthique d’une vigilance, sinon d’un réveil des consciences. À la pointe extrême de cette généalogie, au-delà du temps perdu des avant-gardes, se retrouvent Fondane et Artaud, le groupe du Grand Jeu, Daumal et Gilbert-Lecomte.

Louis Janover, né en 1937, est essayiste, traducteur et éditeur. Il est considéré comme un « intellectuel de l'ultra-gauche » française. En 1956, il signe avec le groupe surréaliste Hongrie, soleil levant, tract de soutien à l'insurrection de Budapest. Membre du groupe Spartacus (1961-1963), il signe le « Manifeste des 121 » en 1961, article mettant en cause la Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. À la suite de la dissolution du groupe Spartacus, il crée et dirige de 1963 à 1969 la revue Front Noir. Farouchement opposée aux théories situationnistes, celle-ci publie quelques textes de penseurs issus du communisme de conseils, et se propose de développer une critique radicale du concept d'avant-garde. Proche de Maximilien Rubel, il a été codirecteur de la revue Études de marxologie. Il a publié aux éditions Klincksieck La Révolution surréaliste (2016) et La Généalogie d'une révolte. Nerval, Lautréamont (2020).

Table des matières

Que dit le titre ?



I. Nerval à venir

C’est par là que je les rejoins

Et Nerval rejoint La Bretonne



II. Nerval, notre prochain

L’avant-garde à rebours

Ô temps, reprends ton vol…

Un type à pendre à la Vieille-Lanterne

Un romantique à contresens

Tant de rage au coeur

Un vain rêve évanoui…



III. Maldoror, un personnage en quête d’acteurs ?

Le voyage dans le noir

Volvoce, mon beau miroir

Maldoror père

Maldoror fils et filles



IV. En attendant Lautréamont

Les trembleurs de la poésie



V. Le lendemain des avant-gardes

La mémoire au présent

Le présent sans mémoire

Avant il était trop tard

L’avant-garde, pour quoi faire ?

Après nous, quel déluge ?

Subversion, je récris ton nom

La mémoire demain

L’avant-garde, autrement dit

… disait l’avant-garde



VI. Le deuxième lendemain

Signe descendant

Au-delà de cette limite…



VII. Au commencement était…

Ce que dit Jacques Vaché du surréalisme

