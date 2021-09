Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne

Programme - À L’ÉCOUTE DES VOIX DU CIRQUE : Quand le cirque se raconte à la radio, sous forme de podcasts et d’autres récits audio-numériques

Seconde séance du cycle « Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives ». Organisé par l’UMR Litt&Arts - Université Grenoble Alpes et la chaire ICiMa - Centre national des arts du cirque, avec le soutien du Ministère de la Culture – DGCA et du CNRS.

Présentation

Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives est un cycle de séminaires thématiques consacré aux cultures circassiennes par le biais des récits, de la parole et des voix. La première séance a eu lieu en février 2021 et était dédiées aux liens entre cirque et écriture.

La seconde séance est consacrée à la façon dont la culture circassienne est racontée et transmise par le biais des voix et des paroles enregistrées dans le cadre de productions radiophoniques, de podcasts ou d’autres productions audio-numériques. Des archives des grandes maisons de radio jusqu’aux plus récents podcasts, en passant par les radios éphémères lancées par les festivals de cirque, il existe un grand nombre de programmes consacrés au cirque. Documentaires radiophoniques, retransmission de spectacles, entretiens avec des artistes, archives des compagnies... L'ensemble de ces voix laisse entendre tout ce qui se déroule en dehors de la scène et transmet une multitude de visions du cirque, que nous souhaitons écouter. Que nous racontent les productions radiophoniques sur le cirque ? À qui s'adressent-elles ? Par qui et pourquoi ces archives sonores sont-elles constituées ? En diffusant ces voix, cette séance de séminaire cherche à comprendre de quelle manière elles contribuent à la mémoire et à l'histoire du cirque.

Programme de la séance 2 : 24 et 25 septembre

Des entretiens d'artistes, une playlist de podcasts et le programme complet sont à retrouver sur le blog de la chaire ICiMa

Vendredi 24 septembre

9h : Accueil

9h30 : Introduction de la journée

Le cirque radiophonique – 1930-1950

10h-10h30 : Agnès Curel : Faire résonner les voix du passé. À propose de la série d’émissions « Les Bonimenteurs à travers les âges » de François Bontemps/Bilboquet (1938)

: Faire résonner les voix du passé. À propose de la série d’émissions « Les Bonimenteurs à travers les âges » de François Bontemps/Bilboquet (1938) 10h30-11h : Eléonore Martin et Marie-Astrid Charlier : Une voix et des jeux. De la parade Bilboquet à Radio-Circus

: Une voix et des jeux. De la parade Bilboquet à Radio-Circus 11h15-11h45 : Gaëtan Rivière : Le cirque et ses jeunes publics : la radio comme médiatrice et productrice de discours circassiens à destination des enfants. Le cas de « L’ours blanc de la ménagerie du cirque » (1952)

Déjeuner

Les œuvres à la radio aujourd’hui

14h30-15h15 : Table ronde « Radio et podcast : les chaînes spécialisées cirque », avec Blandine Deudon , Alexandra Josse , Guillaume Petrocelli et Veronika Štefanová

, , et 15h15-15h45 : Écoute d’extraits sonores

L’entretien : enregistrer la parole des artistes

16h-16h20 : Marie-Eve Skelling Desmeules : Quand les apprenants et les enseignants se racontent. Mieux comprendre et faire valoir les expériences de formation

: Quand les apprenants et les enseignants se racontent. Mieux comprendre et faire valoir les expériences de formation 16h20-16h40 : Léa de Truchis : De Artcena à France culture, portraits et discours des artistes de cirque invités par des grands médias culturels

: De Artcena à France culture, portraits et discours des artistes de cirque invités par des grands médias culturels 16h40-17h40 : Table ronde « Entretiens d’artistes », avec Lucie Bonnet , Marie-Eve Skelling Desmeules et Léa de Truchis

, et 17h40-18h : Lucie Bonnet : Les « Paroles de cirque » de Jean-Christophe Herveet

: Les « Paroles de cirque » de Jean-Christophe Herveet 18h : Conclusion

Samedi 25 septembre

9h45 : Accueil

10h15-10h45 : Écoute d’extraits sonores

Le son comme archive

10h45-11h45 : Table ronde « Le documentaire sonore : comment faire entendre le cirque ? » avec Eleonora Gimenez , Cécile Liège , Raphaël Vigier et diffusion d’un récit de Jehanne Cretin-Meitenaz

, , et diffusion d’un récit de 12h-12h30 : Florence Peyrard : Souvenirs sonores des Femmes de crobatie : ce qui gronde et ce qui chante les portes fermées

D’un séminaire à l’autre : suivi des projets de recherche

12h30-13h : Elodie Guézou et Magali Sizorn : Cadavre exquis, acte 2 : documenter la relation interprète/metteur en scène ou en piste

: Cadavre exquis, acte 2 : documenter la relation interprète/metteur en scène ou en piste 13h : Synthèse du séminaire

Chronologie des séances - 2020-2022

12 octobre 2020 : séance inaugurale « Écriture, corps et processus de création in situ », à l’Université Grenoble Alpes

séance inaugurale « Écriture, corps et processus de création in situ », à l’Université Grenoble Alpes 4 et 5 février 2021 : séance 1, « Tous les vents qui traversent le corps et la tête » : Paroles et écritures plurielles du cirque, dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque de Marseille

séance 1, « Tous les vents qui traversent le corps et la tête » : Paroles et écritures plurielles du cirque, dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque de Marseille 24 et 25 septembre 2021 : séance 2, « À l’écoute des voix du cirque », au Cnac – Châlons-en-Champagne

séance 2, « À l’écoute des voix du cirque », au Cnac – Châlons-en-Champagne Février 2022 : séance 3, Toulouse

Les informations concernant les séances à venir seront complétées prochainement.

